Macron: Ermenistan’ı yalnız bırakmayacağız, bizi ne gazla ne de petrolle satın alamazlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa 2 televizyon kanalına konuştu. Macron Ermenistan ile ilgli de çarpıcı yorumlarda bulundu.

Fransa’nın Ermenistan’ı asla yalnız bırakmayacağını dile geitren Cumhurbaşkan “Değerlerimiz ve ilkelerimiz ne gazla ne de petrolle satın alınamaz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı’na göre, Fransa’nın Ermenistan ile özel bağları var çünkü Ermenistan bölgede her zaman hoşgörü ve barış uğruna savaştı.

Televizyon programı sırasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

“İki yıl önce Dağlık Karabağ’da bir savaş başladı. Bu uluslararası olarak tanınmayan ve tartışmalı bir bölgedir. Azerbaycan çok sayıda insanların ölümüne yol açan, korkunç sahnelerle, korkunç bir savaş başlattı ve o bölgeyi işgal etti. Yine bu Eylül ayında Azerbaycan, topraklarının iki kısmı arasında muhtemelen bir koridor açmak için Ermenistan sınırı boyunca saldırı eylemlerinde bulundu. Bu hareketi kınadık. Avrupa Konseyi Başkanı ile birlikte Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştük ve tarafların her şeyden önce 1991 yılındaki sınırları yeniden tanımayı taahhüt etmeleri gerektiğine karar verdik. Sınırın ihlal edilmemesi için durumu sahada izlemesi adına bir Avrupa misyonunun konuşlandırılmasına karar verildi.

Peki iki yıldır o sınırda neler oluyor? 5000 Rus askeri orada konuşlanmış durumda. Rusya bu çatışmadan yararlandı, müdahale etti ve açıkçası Türkiye’nin suç ortaklığıyla Azerbaycan’ın oyununu oynadı. Fransa burada ve arabuluculuk yapıyor. Ermenileri bırakmayacağız. Fransa, Azerbaycan gazını almıyor, böyle bir anlaşma yok, ancak bazı Avrupa ülkeleri bu tür anlaşmalara sahip. Fransa’ya ve Avrupa’nın sesine gelince, doğrudan gözlerinizin içine ve tüm yurttaşlarımızın önünde şunu söylemeliyim ki değerlerimiz ve ilkelerimiz ne gazla ne de petrolle satın alınamaz. Fransa’ya ve Avrupa’nın yaklaşımına gelince, doğrudan gözlerinizin içine bakarak ve tüm yurttaşlarımızın önünde şunu söylemeliyim ki değerlerimiz ve ilkelerimiz ne gazla ne de petrolle satın alınamaz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/13/Macron-Ermenistan-Fransa-Azerbaycan/238454