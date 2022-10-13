Lavrov: “KGAÖ, Ermenistan’a gözlemciler göndermeye hazır”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ), gözlemcilerini Ermenistan’a göndermeye hazır olduğunu ancak bunun için Kolektif Güvenlik Konseyi’ni bir kararı gerektiğini açıkladı.

Lavrov, ”Ermenistan’ın KGAÖ’nün olağanüstü zirvesini toplamasını istemesinin hemen ardından bu yapıldı ve Müşterek Kurmay Başkanı ve KGAÖ Genel Sekreteri’nin Ermenistan’a gönderilmesine karar verildi. Oraya gittiler, tavsiyeler getirdiler, bu tavsiyeler bir aydan fazladır elimizde. Ermenistan topraklarına, Azerbaycan sınırına KGAÖ gözlemcilerinden oluşan bir gözlem heyeti göndermeyi planlıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Gerekli olan tek şeyin KGAÖ başkanı tarafından çağrılması gereken Kolektif Güvenlik Konseyinin kararı olduğunu kaydetti.

Lavrov, Avrupa’daki liderlerin son temaslarını dikkate alarak Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri değerlendirmeyi önerdi.

“Rusya, başka neler yapılması gerektiğini görüşmek üzere Bakü, Yerevan ve Moskova arasındaki üçlü anlaşmaların uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır.” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu