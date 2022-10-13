Fransa Dışişleri Bakanı: “Ermenistan Fransa’nın desteğine güvenebilir”

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna parlamentoda yaptığı konuşmada, Fransa’nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda Ermenistan ile tam dayanışma gösterdiğini söyledi.

Colonna, 13 Eylül saldırısından sonra Fransa’nın durumu istikrara kavuşturmak için çaba gösterdiğini, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin çıkış mevzilerine dönmesini talep ettiğini ve iki ülke arasındaki müzakereleri desteklediğini kaydetti.

Avrupa Birliği’nin iki aylık bir sivil misyonunun Ermenistan sınırına ay sonuna kadar konuşlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Fransız bakan, “Bu misyonun amacı, durumu istikrara kavuşturmak ve taraflar arasında bir süreç başlatmaktır. Özellikle, misyonun yaklaşmakta olan sınır belirleme sürecine katkıda bulunabileceğini umuyoruz. Aynı zamanda, çatışma sonrası durumun ve ihtiyaçların, özellikle insani ihtiyaçların nesnel durumu anlamak için bir AGİT olgu bulma misyonu oluşturmaya çalışıyoruz. Ermenistan Fransa’nın desteğine güvenebilir.” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/13/Fransa-D%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-Ermenistan-Fransa/238442