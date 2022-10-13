Egeli doktora öğrencisinden Ermeni meselesine ışık tutacak çalışma

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Ege Üniversitesi (EÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Selcan Alperay Eraslan’ın, “Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Ermenileri Arasındaki İhtilaflar (1863-1918)” konulu doktora tezi Birkökler Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak verilen “Prof. Dr. Hatice Karhan Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

“Prof. Dr. Hatice Karhan Başarı Ödülü” bu yıl Ege’nin oldu

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi (EÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Selcan Alperay Eraslan’ın, “Osmanlı Arşiv Kaynaklarına Göre Osmanlı Ermenileri Arasındaki İhtilaflar (1863-1918)” konulu doktora tezi Birkökler Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak verilen “Prof. Dr. Hatice Karhan Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde düzenlenen yönetim kurulunda Selcan Alperay Eraslan’a plaket takdim edildi. Alperay Eraslan plaketini tez danışmanı Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan’ın elinden aldı.

Prof. Dr. Mehmet Ersan, “Selcan Alperay Eraslan’ın hazırladığı bu tez Türkler ve Ermeniler arasında gerçekleşen ihtilafların Osmanlı kaynaklarına göre detaylı bir şekilde incelenmesi ile oluşturuldu. Birinci Dünya Savaşı, onun öncesi Balkan Harbi, Trablusgarp Savaşları ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun çeşitli coğrafyalarında yaşayan Ermeniler; Ruslar, Fransızlar ve İngilizlerin kışkırtmalarına kapılıp bizimle mücadelenin ötesinde arkadan hançerleme gibi bir tutum içerisine giriyorlar. Yani asırlardan beri komşu olarak yaşayan bir toplum birbirleriyle savaşır hale geliyor. Yine Ermenilerin kendi içinde de bir mücadelesi var. Dolayısıyla tüm bunların ortaya konulması oldukça önemli. Özellikle Doktora öğrencimiz Selcan Alperay Eraslan’ın hazırladığı bu tez çalışması bu konuların aydınlatılmasında öncü olacak. Bu sadece Osmanlı arşivlerine göre yapılan bir çalışma. Hem Rus kaynaklarında hem Batı arşivlerinde hem de Ermeni kaynaklarında bu konu ile ilgili pek çok doküman, belge var. O kaynaklar da incelendiğinde bu mesele çok daha farklı ele alınacaktır. Selcan Alperay Eraslan’ın çalışmasının bu konuda ilk adımı atan bir çalışma olması nedeniyle kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Enstitü Yönetim Kurulu’muza da böylesi bir organizasyonu düzenlendikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Bu ödüller kalitenin birer yansıması”

EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Mutluer ise “Enstitü olarak öğrencilerimizin böylesi başarılar elde etmesi bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Enstitümüzde giderek artan bir şekilde kaliteye odaklanmış olmamız ve konudaki çabalarımız sonucunda artık bunun meyvelerini toplamaya başladığımızı düşünüyoruz. Bu bir tesadüf değil, bu ödüller kalitenin birer yansıması. Enstitü olarak hem kurumsallaşmak hem de bu tür önemli konulara teşvik etmek açısından da yönetim kurulumuz her zaman dikkatli ve kararlı bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Bu nedenle öğrencimize bu plaketi takdim etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

https://www.mahalligundem.com/egeli-doktora-ogrencisinden-ermeni-meselesine-isik-tutacak-calisma/57417/