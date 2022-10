Cumhurbaşkanı Reisi ile Azerbaycanlı mevkidaşı görüştü

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Cemşidi görüşme ile ilgili olarak, ”Cumhurbaşkanı Reisi, Aliyev ile görüşmesinde tarihi sınırlar, bölge jeopolitiği ve İran- Ermenistan transit yolunun değiştirilmesini redderek buna İran’ın sert karşılık vereceğini belirtti. Ayrıca Avrupa’nın bölgede herhangi bir isim altında askeri varlık göstermesine karşı çıktıklarını, iç gelişmelerin İran halkının çıkarlarına göz yummalarına sebep olmayacağını vurguladı” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri ile de basına kapalı olarak bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Birleşmiş Milletler 47. Genel Kurul toplantısı vesilesiyle, Ekim 1992’de Asya’da bir güvenlik ve işbirliği süreci başlatılması önerisini ortaya atmıştır. Bilahare “Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK)” (Conference on Interaction and Confıdence Building Measures in Asia / CICA) adı verilen bu süreç, Kazakistan’ın koordinatörlüğünde 1993 yılında başlatılmıştır. Sürecin hedefi, Asya’da AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir işbirliği yapılanmasının temellerini atmaktır. Güvenlik anlayışına çok-taraflı yaklaşımlar getirilmesi yoluyla işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

CICA’da ekonomik, çevre, insani, yeni sınama ve tehditler, askeri-siyasi olmak üzere beş ana boyutta Güven Arttırıcı Önlemler’in (GAÖ) uygulanması çalışmaları yapılmaktadır. Usul Kuralları çerçevesinde kararlar üye ülkeler arasındaki oydaşma (consensus) yoluyla alınmaktadır.

Kazakistan’ın sekiz yıllık (2002-2010) Dönem Başkanlığı sırasında Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyindeki ilk iki Zirve Toplantısı 2002 ve 2006 yıllarında Almatı’da gerçekleştirilmiştir.

İlk Zirvede “Almatı Senedi” kabul edilmiştir. “Almatı Senedi”, CICA’nın ileriye yönelik çalışma alanlarının ve kurumsal yapısının temel çerçevesini çizen belgedir.

CICA’nın 4. zirve toplantısı Mayıs 2014’de Çin’de, 5. toplantısı ise Haziran 2019’da Tacikistan’da düzenlendi.

