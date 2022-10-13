Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Azerbaycan’ın topraklarındaki mayın sorununu çözmek için yaklaşık 30 yıla ve 25 milyar dolara ihtiyacı var”

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal sırasında Karabağ’a 1 milyondan fazla mayın yerleştirdiğini belirterek, “Azerbaycan’ın topraklarındaki mayın sorununu çözmek için yaklaşık 30 yıla ve 25 milyar ABD dolarına ihtiyacı var” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal sırasında Karabağ’a 1 milyondan fazla mayın yerleştirdiğini belirterek, “Azerbaycan’ın topraklarındaki mayın sorununu çözmek için yaklaşık 30 yıla ve 25 milyar ABD dolarına ihtiyacı var” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’ne katıldı. Aliyev zirvede yaptığı konuşmada, Karabağ’ın 30 yıla yakın süren Ermenistan işgali sırasında Azerbaycan’ın şehirlerinin, köylerinin, kültürel ve dini anıtlarının, camilerin kasten tahrip edildiğini, hakarete uğradığını ve yağmalandığını belirtti. İşgal sırasında camilerin bile Ermeniler tarafından hayvanları tutmak için ahır olarak kullanıldığını ifade eden Aliyev, “Maalesef 30 yıldır bu tür vandalizmlere karşı Ermeni toplumundan herhangi bir itiraz geldiğini görmedik, tam tersine bu davranışlar, yıkımlar, savaş suçluları bile övüldü ve kahramanlaştırıldı” dedi.

“İki köyde toplu mezarlıklar bulundu”

Ermenistan’ın sistematik olarak Azerbaycan’ın sivil nüfusuna ve askerlerine karşı savaş suçları işlediğini belirten Aliyev, “Birinci Karabağ Savaşı’ndan bu yana yaklaşık 3 bin 900 Azerbaycan vatandaşı halen kayıp durumda. Çoğu işkence gördü, öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü. Bu yıl işgalden kurtarılmış iki köyde toplu mezarlar keşfettik. Ermenistan, kayıpların akıbeti ve toplu mezarların kesin yerleri hakkında Azerbaycan’a bilgi vermelidir. Yaklaşık iki yıldır bu bilgiyi talep ediyoruz, ancak Ermeni hükümeti bunu Azerbaycan ile paylaşmayı reddediyor ve bu nedenle kendisini Ermenistan’ın önceki rejimlerinin suçlu liderleriyle ilişkilendiriyor” diye konuştu.

“Azerbaycan’a 1 milyondan fazla mayın yerleştirdi”

Azerbaycan’ın dünyada mayınların en fazla kirlettiği ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Aliyev, “İlk tahminlere göre Ermenistan, işgal sırasında 1 milyondan fazla mayın yerleştirdi. İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen iki yıl boyunca mayın patlamaları sırasında 250’den fazla Azerbaycan vatandaşı öldü veya ağır yaralandı. Uluslararası uzmanların hesaplamalarına göre Azerbaycan’ın topraklarındaki mayın temizleme sorununu çözmek için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar ABD dolarına ihtiyacı var. Azerbaycan, işgalden kurtarılan topraklarda kendi imkanlarıyla mayın temizleme çalışmalarına paralel olarak büyük çaplı inşaat işleri yapmaktadır. Ayrıca eski zorunlu göçmenlerin memleketlerine dönüş sürecini de başlattık” ifadelerini kullandı.

“Azerbaycan, Ermenistan’a barış anlaşması imzalamayı teklif etti”

Karabağ sorununun çözülmesine rağmen Ermenistan’ın devlet sınırında provokasyonlarına devam ettiğini ifade eden Aliyev, “Bu provokasyonların sonuncusu eylül ayında gerçekleştirildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan’ın askeri provokasyonunu önlemek için kararlı bir karşı taarruz operasyonu başlatmak zorunda kaldı. Bütün bu provokasyonların sorumluluğu Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine düşüyor. 30 yıldır 1 milyondan fazla Azerbaycanlının çektiği acılara, eşi görülmemiş vahşete ve Ermenistan’ın yaptığı etnik temizlik sonucunda yüzlerce şehir ve köyümüzün yıkımına rağmen Azerbaycan, Ermenistan’a birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıma doğrultusunda barış anlaşması imzalamasını teklif etti” dedi.

“Azerbaycan, en önemli uluslararası lojistik merkezlerinden biri oldu”

Azerbaycan’ın hayata geçirdiği büyük ölçekli ulaşım altyapı projelerini anlatan Aliyev, “Bu projeler ülkemizi en önemli uluslararası taşımacılık ve lojistik merkezlerinden biri haline getirmiştir. 2022’nin ilk dokuz ayında Azerbaycan topraklarından transit geçişler yaklaşık yüzde 65 arttı. Azerbaycan, doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorlarının gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Azerbaycan, orta koridorun önemli bir bölümünü oluşturacak olan Zengezur Koridoru’nun oluşturulmasını aktif olarak teşvik etmektedir” şeklinde konuştu.

https://www.beyazgundem.com/gundem/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-azerbaycanin-topraklarindaki-mayin-sorununu-cozmek-icin-yaklasik-30-yila-ve-25-milyar-dolara-ihtiyaci-var-h1660898.html