Azerbaycan askerleri Ermeni esirlerini işkence ettikten sonra öldürdüler

Ermenistan’ın Ombudsmanı, Azerbaycan ordusunun Ermeni savaş esirlerine yaptığı işkencenin videosuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Azerbaycan’daki sosyal medyada ve soyal ağlarda yayılan başka bir video da Ermeni savaş esirlerinin vahşice öldürüldüğünü kanıtlıyor.

Ermenistan Ombudsmanı bununla ilgili açıklamada bulundu.

Ona göre, videoda gösterilen Ermeni savaş esirlerinin kimlikleri tespit edildi. Bu gerçekler, diğer kanıtların yanı sıra, bu yılın 4 Ekim’inde ülkelerine geri gönderilen Ermeni savaş esirlerinin ifadeleriyle de doğrulanmaktadır.

Grigoryan, “Söz konusu gerçekler ayrıntılı olarak belgelendi ve uluslararası yetkili kuruluşlara ve örgülere gönderilecek.” dedi.

Ombudsman, Azerbaycanlı askerler tarafından işlenen bu tür ciddi suçların cevapsız ve cezasız kalmaya devam ettiği halde, onları yeni ve daha ciddi suçlar işlemeye teşvik edeceğini kaydetti. Ona göre, bu eylemler yetkili uluslararası kuruluşlar tarafından açıkça kınanmalı, uluslararası toplum daha tutarlı bir şekilde Azerbaycan makamlarından uygun bir soruşturma yürütmesini ve suçluları, organizatörleri madalyalarla süslemek yerine cezalandırmasını talep etmelidir.

Ermenistan Kamu Radyosu