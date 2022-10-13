ABD’nin F-16 kararı senatoyu karıştırdı: ‘Veto edeceğiz’

ABD’de New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen’ın sunduğu ve Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler önceki gün kaldırılırken, durum senatoda krize yol açtı. Tasarının fikir babası Menendez, Türkiye’ye satışı veto edeceğini açıkladı.

ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan tasarıyı reddetmesi Türkiye’de memnuniyetle karşılanırken, senatoda krize neden oldu.

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısındaki Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullar, Senato versiyonundan çıkarılmıştı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve tasarının fikir babası Robert Menendez, bu karara tepki gösterdi. Bir mesaj yayınlayan Menendez, Senato’nun Türkiye’ye ‘ret’ yanıt vermesi için çalışacağını söyledi. Rum ve Ermeni lobisiyle içli dışlı olan Menendez, “Açık konuşayım: Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak, Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu değiştirene kadar Türkiye’ye herhangi bir F-16 satışını onaylamayacağım.” dedi.

ÖNCE SENATO ONAYI LAZIM

F-16’ların Türkiye’ye satışına onay verilebilmesi için önce senato tarafından tasarının kabul edilmesi gerekiyor.

Söz konusu değişiklikler, ABD Senatosu Savunma Bütçesi (NDAA) yasasında Senatör Menendez ve Chris Van Hollen tarafından sunulmuş, Menendez’in, Başkan Joe Biden yönetimine sunduğu öneride, “Senato Dış İlişkiler Komitesi, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Kongre Savunma Komiteleri onaylamadıkça Türkiye’ye F-16 satışı gerçekleşemez. Bu satışın olmasını istiyorsanız öncelikle ABD’nin çıkarlarına olup olmadığından daha sonra ise Yunanistan’a karşı kullanıp kullanılmayacağından emin olunmalıdır.” ifadeleri yer almıştı.

Menendez son açıklaması ile yapılacak herhangi bir sözleşmeyi veto edeceğini açıkça belirtti. Robert Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı olarak bu hakka sahip.

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/abdnin-f-16-karari-senatoyu-karistirdi-veto-edecegiz-7415849/?utm_source=anasayfa&utm_medium=free&utm_campaign=dunya_manset