Yunanistan ve Türkiye arasında gemi seferi

Yunanistan ve Türkiye, gerilimi bir kenara bırakarak, doğrudan deniz iletişimi başlattı

Türkiye ve Yunanistan, uzun süredir devam eden stratejik rekabeti bir kenara bırakarak, Yunanistan’ın Selanik limanı ile Türkiye’nin İzmir limanı arasında bir “dostluk hattı” feribot bağlantısı açtı.

Yunan denizcilik şirketi Levante Ferries, MV Smyrna di Levante gemisinin, iki rakip ülke arasındaki ilk doğrudan deniz bağlantısı olarak, iki ülke arasında yolcu ve kargo hizmetlerine başladığını duyurdu.

Şirket, 948 yolcu ve 300 araç taşıyabilen geminin, komşular arasındaki ticari çıkarları geliştirip, ilişkileri derinleştireceğini kaydetti.

Gemi, Selanik’ten İzmir’e ilk test seferine Pazartesi akşamı saat 17.15’te çoğu Levante çalışanı 35 kişiyle başladı.

Örgütün Yunan operatörü Yanis Dimitriadis, “Pazarın, denizcilik ve turizm taşımacılığını teşvik etme gereksiniminden yararlanarak, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlamak istiyoruz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu