Rusya Güvenlik Servisi, Kırım Köprüsü’nde Meydana Gelen Terör Saldırısının Planlayıcısının Kimliğini Tespit Ediyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Federal Güvenlik Servisi bugün, birkaç gün önce Kırım köprüsü’nde meydana gelen terör saldırısının planlayıcısının Ukrayna askeri istihbaratının başı Kirill Budanov olduğunu açıkladı.

Russia Today web sitesi, servis tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, operasyonun ayrıntılarına yönelik ilk soruşturmaların, faillerin toplam 22.770 kilogram ağırlığındaki IED’leri rulo halinde kamufle ettiğini gösterdiğini

Açıklamada, saldırının hazırlanmasına karışan beş Rus vatandaşı ile üç Ukrayna ve Ermenistan vatandaşının tutuklandığı belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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