İsrail’deki Kürtler Sukot Bayramı’nı festival havasında kutluyor

Erbil (Rûdaw) – İsrail’de yaşayan Kürtler, geleneksel Sukot Bayramı’nda “Seyranê” adıyla festival düzenledi. Kürdistan ve Yahudi Kürtlerin tanıtımını yapan çardak kuruldu.

Yahudilerin Mısır esaretinden kurtuluşundan sonra çöllerde geçirdikleri kırk yılın anısına düzenlenen Sukot Bayramı her yıl 9 ile 16 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor.

Bu bayramda Yahudiler bir hafta boyunca evlerinden çıkıp Suka dedikleri bir çardakta yaşıyor.

Ülkedeki Yahudi Kürtler, son iki yıldır koronavirüs nedeniyle ertelenen bayramı bu yıl Newroz havasında festival düzenleyerek kutladı.

Başkent Orşelim’deki Sacher Parkı’nda düzenlenen Seyranê Festivaline çok sayıda kişi katıldı. Kutlamalarda şarkılar söylendi, halay çekildi. Ayrıca Kürdistan ve Yahudi Kürtlerin tanıtımı için “Kürdistan Çardağı” kuruldu.

Tanrısal korumaya bir kez daha şükretme adına kutlanan bu ara günlere, “Hol Hemoed” deniliyor.

Yedi gün ve yedi gece devam eden bayram boyunca, yemek, okumak, misafir ağırlamak, uyumak gibi evde yapılan her şey, bu bayram için özel olarak hazırlanan çardaklarda-Suka’larda gerçekleştiriliyor.

Yahudi Kürtler ilkin 1910-1940 yılarında ve daha sonra çoğunluğu 1950’den sonra İsrail’e yerleşti. Çoğu Kürdistan Bölgesi’nin Behdinan bölgesinden giden Kürtler, ülkede tarım, inşaat ve turizm gibi önemli sektörlerde etkili oldular.

İsrail’de 300 ile 400 bin arasında Yahudi Kürt yaşadığı tahmin ediliyor.

https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/12102022