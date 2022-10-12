İran Dışişleri Bakanı, Ermenistan’ın altyapı yatırımlarına destek olacaklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İranlı şirketlerin Ermenistan’daki altyapı projelerine talip olduğunu açıkladı.

Ermenistan’dan gelen meclis dostluk grubu üyelerini 11 Ekim’de Tahran’da kabul eden İranlı bakan, iki ülke ilişkilerini derinleştirmek istediklerini vurguladı.

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Gümrük vergilerinin düşürülmesi ve ulaştırmanın kolaylaştırılması gerektiğini söyleyen bakan, “İranlı şirketlerin ekonomik ve altyapıyla ilgili projelere katılması gerektiğini” söyledi.

Abdullahiyan ayrıca, bölge ülkelerinin sınırlarının korunmasından yana olduklarını ve Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlıklarının barışçıl yollardan çözülmesini savunduklarını belirtti.

Ermenistan-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Gevorg Papuyan da, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ve turizmin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Papuyan ayrıca, İran İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Puribrahimi ile görüştü.

İranlı parlamenter, iki ülkenin aralarındaki ticarette kendi para birimlerini kullanması dahil olmak üzere, finans sektöründe işbirliğinin artırılabileceğini söyledi.

Independent Türkçe, Press TV, Pars Today

Independent Turkce