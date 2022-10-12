İlham Aliyev halkımızın gurur bağışıklığını artırdı

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BAKÜ, Azerbaycan

Merhaba Şuşa!

Özgürsün Şuşa!..

Gelip seni görmek bana kısmet oluğu için kendimi çok şanslı hiss ediyorum.

30 yıldır hepimiz bu özlemle yaşadık, umarım bir daha seni kaybetmeyiz inşallah.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin! Gazilerimize sağlık, muzaffer Başkomutanımızauzun ömürler versin!

Sizler cesaretinizle halkımızın “gurur bağışıklığını” artırdınız.

Şuşa şehri, ülkemizin ve dünyanın en manzaralı köşelerinden biridir. Azerbaycan‘ın zaptedilemez kalesi ve kültür tapınağı olan bu antik kent, başlı başına bir tarihi eserdir.

Ayrıca, sarp kayalıkların tepesinde bulunan Şuşan’ı asker ve subaylarımız göğüs göğüse, bıçaklı ve tabancalı muharebelerle Ermeni işgalcilerden kurtardıklarında, güçlü ordumuzun gücü Ermenilere ve tüm dünyaya açıkça gösterilmiştir.

Bu güç, halkımızın birliğinde, yeteneğinde ve gururunda yatmaktadır.

Şuşa, ülkemizi sadece tanrının yaratdığı doğal güzelliklerle değil, aynı zamanda kahraman ordumuzun vatanımızın küçük bir köşesinde sarp kayaların zirvesinde işgalcilerin 30 yılda mevzilendikleri mevkilere aşağıdan hücum ederek, ezip-kovub çıkarmaları ile dünyada mağrur halk gibi tanınmasına meydan açdı.

Bu olaylarla Şuşa, kutsal bir kahraman şehir olmuştur. Şimdi dünyanın her yerinden insanlar, buraya gelip bu şehri görmek istiyor.

Şuşa artık herkese açık, misafirlerini ağırlamaya hazır. “Şuşa’sız Karabağ, Karabağ’sız Azerbaycan da yoktur”.

Milli lider Haydar Aliyev, Şuşa’nın ülkemiz için değerini bu sözlerle dile getirdi.

“Şuşa Azerbaycan’ın gözüdür. Bu her Azerbaycanlı için bir gurur kaynağıdır. Şuşa, kültürümüzün ve tarihimizin bir simgesidir.

Şuşa herkes için değerlidir. Ama sadece Şuşa, Laçın dağları böyle değil, Laçın, Ağdam gibi güzel bir şehir, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Kubadlı, Kelbecerin o çeşmeleri kaplıcaları – biz onlarsız yaşayamayız, yapamayız. hayal edemeyiz“

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in belirttiği gibi, Şuşa sadece Şuşa halkı için değil, tüm Azerbaycanlılar için, vatanını ve milletini seven her vatandaş için değerli bir şehir, değerli bir vatan, değerli bir kale, değerli bir anıttır.

Kafkasya‘nın kültür ve müzik beşiği Şuşa’nın kurtarılmasının hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, tüm dünyaya bu kadim şehrin milli ve beşeri kültürel değerlerinin korunması ve yaşatılması çağrısında bulundu.

Şuşa ve kültürel mirasının sadece Azerbaycan halkına ait olması yönünde oy veren uluslararası kuruluşlar, kararlarını hemen açıkladı.

Şehirde yapımı devam eden ve 400 kişilik konferans salonuna sahip 150 kişilik Şuşaoteli, yakında hizmete açılacak.

Genel olarak son 2 yılda işgalden arındırılmış topraklarımızda yapılan imar ve restorasyon çalışmaları, ülkemizin sadece ordu kuruculuğu alanında değil, inşaat alanında da dünyanın önde gelen ülkelerinden geride olmadığını göstermektedir.

Bir veya iki yıl içinde 3 uluslararası havalimanının inşası ve işletmeye alınması rekor göstergelerden biridir.

Zengilan’ın Ağalı Köyü’nde Akıllı Köy projesi yapılıp kullanıma açılmış olup, buradan zorla yerinden edilen vatandaşlarımızın yeni modern akıllı yerleşim alanına dönüşleri, dünyada ilklerden biri sayılabilir. Şu anda orada yaşayan insanlar, modern teknolojinin sağladığı çevre dostu koşullarda dünya standartlarında yaşıyor.

Dolayısıyla halkımız için Vatanseverlik Savaşı olarak kabul edilen 44 günlük savaştabölgelerimizin her birinin işgalden kurtarılması bir kahramanlık tarihidir ve Şuşa’nınkurtuluşu bu kahramanlığın tacı ve en yüksek zirvesidir.

Ayrıca savaş sonrasında başlayan ve rekor bir hızla yürütülen imar çalışmaları da halkımızın sadece savaş koşullarında değil, sonrasında da yapabilecekleri kahramanlığın bir göstergesidir.

Bu kahramanlıkların gerçekleşmesi, Başkomutanımızın isabetli askeri kararlarının ve yetenekli siyasi ekolünün sonucudur.

Laçın Abasov STM

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Dr. Afgan Valiyev, dikGAZETE.com

-Azerbaycan Sosyal Tetkikatlar Merkezi Baş Danışmanı-

https://www.dikgazete.com/yazi/ilham-aliyev-halkimizin-gurur-bagisikligini-artirdi-4921.html