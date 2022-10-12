Esirlere işkencenin sonu yok

Ermeni esirlere ışkencelerle ığının ışkencelerle ılığını bir bir video incelinırın Savunma Bakanlığı

Telegram kanallarında Ermeni göçmenlerin çalışmalarıyla ilgili yeni bir video yayınlandı.

Yaklaşık 30 saniye süren videoda biri öldü, ikisi yaralandı.Kanallarda üç asker görülüyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Aram Torosyan Factor.am’e verdiği röportajda videonun incelenmkete şu anda olduğunu söyledi.

Birkaç hafta önce, Ermeni savaş esirlerinin infaz görüntüleri uluslararası toplum tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne geçici bir önlemin uygulanmasını talep etmişti.

Videoda görülen 8-9 askerden bazılarının kimliği belirlendi.

Ermenistan Kamu Radyosu