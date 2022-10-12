Emir Abdullahiyan: İran Sınırlarda veya Bölge Jeopolitiğinde Her Türlü Değişime Tamamen Karşıdır

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Salı günü Ermenistan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı’yla görüşmesinde iki ülkenin gelişmekte olan iyi ilişkileri ve parlamentoların bu doğrultudaki rolüne değinerek iki ülke ilişkilerinin gelişiminde, İran İslam Cumhuriyeti’nin ilişkilerin gelişimi için öncesinde göre daha çok önemsediğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm ülkelerin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine dair temel politikasına değinerek Azerbaycan ve Ermenistan cumhuriyetleri arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesi talebinde bulundu ve İran’ın uluslararası sınırlarda veya bölge jeopolitiğinde her türlü değişime karşı olduğunun altını çizdi.

Ermenistanlı yetkili söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinerek İran’ın bölgedeki gelişmelere dair tutumlarından ötürü teşekkür ederek Ermenistan’la işbirliği yapmak isteyen İranlı şirketlerin işbirliğini artırmalarını olumlu karşıladığını vurguladı.

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