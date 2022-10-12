Beşiktaş Taraftarını Ziyaret Eden Josef de Souza, İncil Hediye Etti

Her fırsatta Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Josef de Souza, kendisini sevenleri mutlu etmeye devam ediyor.

Beşiktaş’ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, ayağını sakatlayan taraftarın evini ziyaret ederek sürpriz yaptı. Souza’nın girişiyle şaşkınlığa uğrayan Beşiktaş taraftarı, bu ziyaret karşısında çok mutlu oldu.

Olaylı Ankaragücü maçında takım arkadaşlarını korumak için sahaya atlayan taraftara müdahale eden Josef de Souza, sevenlerini desteklemeye devam ediyor. Beşiktaş’ın deneyimli oyuncusu, bacağına protez takılan bir taraftarı ziyaret etti. Brezilyalı oyuncu, taraftara 5 numaralı Beşiktaş forması ve İncil hediye etti.

Beşiktaş taraftarının kardeşi ise o anları kaydederek Josef de Souza için ‘Dünyanın en iyi adamı’ diyerek mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. (Süper lig)

https://haber.sat7turk.com/besiktas-taraftarini-ziyaret-eden-josef-de-souza-incil-hediye-etti/