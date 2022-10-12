Avrupalıyım ve Azerbaycan gazı karşılığında Ermeni katliamını finanse etmeyi reddediyorum! Twitter’de yeni kampanya

“Fransızım, İsviçreliyim, Belçikalıyım, Korsikalıyım, Arjantinliyim… Ben bir Avrupalıyım ve Azerbaycan gazı karşılığında Ermeni katliamını finanse etmeyi reddediyorum. #StandWithAmenia“: Twitter’de böyle bir kampanya başlatıldı.

Kampanyaya katılanlar, sadece Azerbaycan’dan Avrupa’ya gaz satıldığı için Avrupa ülkelerinin, Azerbaycan ordu birlikleri tarafından Ermeni savaş esirlerine yönelik mezalimine karşı sessiz kalmasından duydukları memnuniyetsizliği dile getiriyorlar.

Dün Telegram kanallarında Azerbaycan askerleri tarafından esir düşen Ermenilere işkence yapıldığına dair yeni bir video yayınlandı. 2 Ekim’de ise Azerbaycan askerlerinin Ermenistan’a ait askeri mevzide esir alınan Ermeni askerleri vahşice vurduklarının görüldüğü video yayınlanmıştı.

Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Ermeni savaş esirlerini Azerbaycan’ın Ermenistan’a saldırdığı 13 Eylül’de öldürdüğünü duyurmuştu. 3 Ekim’de Ermenistan Uluslararası Hukuk İşleri Temsilciliği, Ermeni askerlerinin öldürülmesine ilişkin videoyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı’na sunmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/12/Twitter-Avrupa-Azerbaycan-gaz-Ermeni/238368