AB’nin ardından KGAÖ de Ermenistan’a gözlemci göndermeye hazır

Geçen hafta Prag”da yapılan görüşmelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB’nin Ermenistan-Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafına sivil bir misyon göndermeye hazır olduğunu söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Ermenistan’a gözlemci göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile BDT (Birleşik Devletler Topluluğu) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının yapıldığı Kazakistan’ın Astana kentinde biraraya geldi. Lavrov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) gözlemcilerini Ermenistan’a göndermeye hazır olduğunu, bunun için örgüt bünyesindeki Kolektif Güvenlik Konseyi’nin kararının gerektiğini söyledi.

Lavrov “Ermenistan’ın, KGAÖ’nün olağanüstü toplanmasını talep etmesinin hemen ardından, KGAÖ Genel Sekreteri’nin Ermenistan’a gönderilmesine karar verildi. Oraya gittiler, tavsiyeler getirdiler, Bu tavsiyeler bir aydan fazladır elimizde. Sınırın Ermenistan tarafına, gözlemcilerinden oluşan bir izleme heyeti göndermeyi düşünüyorlar” dedi.

Lavrov ayrıca, “Rusya, başka ne yapılması gerektiğini görüşmek üzere Bakü, Erivan ve Moskova arasındaki üçlü anlaşmaların uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avrupa Birliği’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınıra bir misyon gönderme konusunda karar alma aşamasının da geçildiğini söyledi.

Mirzoyan, “AB’nin böyle bir araştırma heyeti gönderme kararı aldığı konusunda az önce bilgilendirildim” dedi.

Agos