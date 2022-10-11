Simone Inzaghi: Mkhitaryan çok akıllı bir oyuncu

Inter baş antrenörü Simone Inzaghi, İtalya Serie A’nın 9. haftasında Sassuolo karşısında galibiyet ve Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan hakkında konuştu.

Inzaghi açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“Mkhitaryan oyuncu değişikliğinden sonra maça çok iyi girdi. Bize yardımcı olan önemli bir andı. İkinci yarının başında teknik olarak iyi bir performans göstermedik ama rakibin golünden sonra arttırdık. Mkhitaryan seçeneklerimizden biri. O akıllı bir oyuncu. Bugün sahanın ortasında ondan yapmasını istediğim şeyi yaptı.

Skor 2: 1 olduğunda, takım çok yorulmasın diye forvetlerden birini değiştirdim. Biliyorsunuz ki birkaç oyuncu sahadan uzaklaştırıldı. Roma maçından sonra aradığım takımı buldum.”

Inzaghi, maç sonrası basın toplantısında, ayrıca, Barcelona ve Sassuolo karşısında kazanılan zaferler takımın temel taşları olduğunu da ifade etti.

Henrikh Mkhitaryan Sassuolo karşısında maçta gol asisti yaptı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/11/Simone-Inzaghi-Mkhitaryan-Futbol/238289