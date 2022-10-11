Papa Françesko: ”Göçmenlerin Dışlanması Suç ve Günahtır”￼￼

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan devlet başkanı Papa Françesko, göçmenleri savunarak, yüzlerine kapı kapatılmasını ‘suç ve günah’ olarak nitelendirdi.

Papa bu ifadeleri, ‘göçmenlerin babası’ olarak bilinen, 19. yüzyılda yaşayan bir Episkoposu ve Arjantin’de hastalara hizmet eden 20. yüzyılda yaşayan bir kişiyi, aziz ilan ederken kullandı.

Göçmenlere destek konusunu öncelik haline getiren Papa, Aziz Petrus Meydanı’nda 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen törene başkanlık etti.

Papa yaptığı konuşmada, “Göçmenlerin dışlanması skandaldır. Suç ve günahtır. İhtiyaç sahiplerine kapı açmamak suçtur. Bu gözümüzün önünde ölmelerine neden oluyor” dedi.

Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken boğulan binlerce kişiye atıfta bulunan Papa, “Akdeniz bugün dünyanın en büyük mezarlığı haline geldi” diye ekledi.

Ülkelerine geri gönderilen bazı göçmenlerin ‘istismar edildikleri ve köle muamelesi gördükleri toplama kamplarına’ konulduğunu söyledi. Geçmişte bunun Libya’da olduğunu belirtti.

İtalya’da Giorgia Meloni’nin bu ayın sonlarında, göçü azaltma ve ülke sınırlarını sıkılaştırma sözü veren sağcı bir koalisyonun başında başbakan olması bekleniyor.

Meloni, göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünü hızlandırma ve sığınma kurallarını sıkılaştırma sözü verdi.

Ayrıca, hayır kurumlarına ait kurtarma gemilerinin faaliyetlerine kısıtlamaların yeniden getirilmesi çağrısına ek olarak, göçmenlerin yelken açmasını önlemek için Kuzey Afrika’ya deniz ablukası getirilmesi çağrısında da bulundu.

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