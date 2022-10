Pachajyan’dan ‘Türkiye’ sözleri

Ermenistan ile Türkiye arasında Erivan’da oynanan son maçta forma giyen Levon Pachajyan, EURO 2024 kurasında yeniden ortaya çıkan eşleşmeyi değerlendirdi.

Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın elemelerinde Türkiye ilk maçını Ermenistan‘a karşı oynayacak. 2008’deki Dünya Kupası elemelerinde iki takım Erivan’da karşı karşıya gelmiş, ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. O karşılaşmada forma giyen Levon Pachajyan, ülkesinin yeniden ay-yıldızlı ekiple eşleşmesini değerlendirdi.

‘O zamanki Türkiye daha güçlüydü’

Ermeni basınındaki ifadelerinde Pachajyan “O zamanki Türkiye şimdikinden çok daha güçlü bir takımdı. Takımda bir çok yıldız isim vardı. Her ne olursa olsun şimdiki Ermenistan Milli Takımı, özellikle Erivan’da her takımla başa baş mücadele edebilir ve her takımı yenebilir. Özellikle de böylesi önemli maçlarda” dedi.

‘Grup üst sıralar için müsait’

Ülkesinin dışında uzun yıllar İsveç kulüplerinde top koşturan ve geçen yıl aktif futbolculuğunu sona erdiren Ermeni futbolcu “Aslında son derece elverişli bir grup. Elbette belli başlı zorlukları da mevcut. Tüm takımlar kuvvetli. Büyük rekabete sahne olacağını düşünüyorum. Artı ve eksileri tartacak olursak üst sıralar için mücadele etmek mücadele etmenin mümkün olduğu bir grup” değerlendirmesinde bulundu.

‘Kazanmamız gerekiyordu ama olmamıştı’

Erivan’da 2008’deki maçta ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika sahada kalan Levon Pachajyan “O maça büyük bir ilgi vardı. Türkiye’den bir çok gazeteci gelmişti. Yöneticilerimiz bizlerle maçtan önce bir araya gelip görüşmüşlerdi. Kazanmak için her şeyi yapmamız gereken bir karşılaşma olduğunu biliyorduk. Ama ne yazık ki o maçta iyi bir sonuç almayı başaramadık” diye konuştu.

