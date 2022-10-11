Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni 6 Mayıs 2023’te yapılacak

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme töreninin gelecek sene 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Kilisesi’nde yapılacağını duyurdu.

Tarihi törende Konsort Kraliçe Camilla da, eşi Kral 3. Charles’ın yanında olacak ve taç giyecek.

Kral Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ülkenin yeni hükümdarı olmuştu. Ancak taç giyme töreni, Kral’ın yeni hükümdarlığının sembolik bir kutlaması olacak.

Kraliçe 2. Elizabeth’in tacını taktığı Haziran 1953’ten yaklaşık 70 yıl sonra, ülkede ilk kez taç giyme töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak, OLI SCARFF Fotoğraf altı yazısı, Ortaçağ’dan kalma taç giyme sandalyesi, Kral 3. Charles’ın taç giyme töreni için yeniden kullanılacak.

Buckingham Sarayı, törenin ülke tarihinin geleneklerine dayanacağını ancak aynı zamanda hükümdarlığın bugünkü rolüyle birlikte geleceğe bakışını da yansıtacağını bildirdi.

Konsort Kraliçe Camilla, törenin bir parçası olarak, Kral’ın taç giyme törenine benzer ancak daha basit bir törenle taç giyecek.

Taç giyme töreninde 74 yaşında olacak Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olacak.

6 Mayıs tarihi, aynı zamanda Kral’ın torunu, Prens Harry ve eşi Meghan’ın oğlu Archie’nin de dördüncü yaş günü olacak.

Taç giyme törenleri 900 yıldan fazla bir zamandır Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleştiriliyor.

Tören, Canterbury Başpiskoposu tarafından gerçekleştirilecek.

Kraliçe 2. Elizabeth’in taç giyme töreni yaklaşık üç saat sürmüştü. Ancak Kraliyet kaynakları, gelecek yılki törenin daha kısa ve çok daha az sayıda misafirle olacağını belirtiyor.

Kaynak, PA Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe 2. Elizabeth, babası Kral 4. George’un ölümünün ardından tahta geçmiş ve 27 yaşında da taç giymişti.

1953 yılındaki törende, kurulan geçici oturma yerleriyle birlikte kilise 8 bin misafiri ağırladı. Ancak kilisenin bugünkü kapasitesi yaklaşık 2 bin 200. Gelecek yılki misafir sayısı da muhtemelen yaklaşık bu kadar olacak.

O yıl dört yaşında olan Prens Charles, annesinin taç giyme törenini izleyenler arasındaydı.

BBC