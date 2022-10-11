Kılıçdaroğlu akşam yemeğinde Daron Acemoğlu ile buluştu

CHP lideri ABD gezisine devam ediyor: Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız’la akşam yemeğinde buluştu

DUVAR – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti devam ediyor.

Temaslarını Twitter hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, şu paylaşımı yaptı: “Boston’daki üniversite öğrencilerimizle buluştuk. Onlara Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden selam götürdüm. Parlak zihinlerle Türkiye hayallerini konuştuk. Ardından dünyanın önde gelen biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik.

Programımıza iklim krizi ile mücadeleye yönelik dünyaca ünlü çalışmaları bulunan Bilge Yıldız ve kanser teşhisi alanında devrimsel çalışmalar yapan Mehmet Toner ile çalışma toplantıları ile devam ettik. Ülkemizin dünyaya açılmış parlak zihinlerinden yararlanacağımız çok alan var.”

Boston’daki üniversite öğrencilerimizle buluştuk. Onlara Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden selam götürdüm. Parlak zihinlerle Türkiye hayallerini konuştuk. Ardından dünyanın önde gelen biyoteknoloji girişimcisi Robert Langer ile önemli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/eY3Yx9Btbu — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2022

‘BAY KEMAL SÖZÜDÜR BU’

Kılıçdaroğlu daha sonra paylaştığı videoda ise “Evet sevgili gençler. MIT’nin ardından Harvard’daki toplantılarımızı da tamamladık. Birazdan dünyanın en önemli ekonomistlerinden Daron Acemoğlu ile Türkiye’yi konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Vatanımız dünyaya çok büyük cevherler hediye etti. Ama bu cevherler bizimdir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ülkemiz kendi parlak beyinlerinden yararlanmayı öğrenecek. Gençlerimize Bay Kemal sözüdür bu.”

Kılıçdaroğlu daha sonra MIT’de Dr. Mehmet Toner ile buluştu. Daha sonra Harvard’da, Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bir araya geldi. Ziyaret ve incelemelerin ardından, Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile akşam yemeğinde buluştu.

(HABER MERKEZİ)

Daron Acemoğlu ile birazdan buluşup ekonomiyi konuşacağız. pic.twitter.com/OCIaCktjjl — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2022

https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglu-aksam-yemeginde-daron-acemoglu-ile-bulustu-haber-1584362