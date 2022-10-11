Kemal Kılıçdaroğlu ABD’de Daron Acemoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki temasları kapsamında ekonomist Daron Acemoğlu ve bazı bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, ABD’nin Boston kentindeki görüşmelerine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomist Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil ve Bilge Yıldız ile Türkiye’yi konuştuklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “ABD’deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye’nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bilim insanlarıyla bir akşam yemeğinde biraraya gelen Kılıçdaroğlu, burada kısa bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, “Bugün güzel bir gezi gerçekleştirdik. En azından benim dünyam biraz daha zenginleşmiş oldu. Bilim insanlarıyla beraber olmak, onların düşüncelerini almak, onların yaptıklarını görmek gerçekten heyecan verici. Ben ve arkadaşlarım, bugün bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Keşke mümkün olsa da politikacılar, hiç olmazsa 6 ayda bir veya yılda bir bilim insanlarıyla bir araya gelip, oturup konuşabilseler. Onların dünyalarını, onların beklentilerini öğrenebilseler. Bunu yapmıyoruz ama bir şekliyle bunun yapılması lazım, bir şekliyle bunun daha olgunlaşması lazım. Şuna inanıyorum kesinlikle, bir toplumu ileriye taşıyacak olanlar bilim insanları. İnsanlar bilim ürettikçe, o bilim daha sonra teknolojiye dönüşüp, sanayi onları üretim haline getirirse, meta haline getirirse toplum kazanmış olacak, insanlık kazanmış olacak. Bilimde çok hızlı değişim, dönüşümler var. Biz siyasetçiler olarak bunun ne kadar farkındayız onu da bilmiyorum. Burada olmaktan ben ve arkadaşlarım son derece mutluyuz.” diye konuştu.

Agos