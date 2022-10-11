Galler’de eski bir mağazanın altında Orta Çağ’dan kalma 240’tan fazla iskelet bulundu

Galler’de eski bir mağazanın altında Orta Çağ’dan kalma 240’tan fazla iskelet bulundu

Fotoğraf altı yazısı, Arkeologlar, iskeletleri eski mağazanın altındaki 13. yüzyıldan kalma bir manastırın kalıntıları arasında buldu.

14 dakika önce

Galler’e bağlı Haverfordwest kasabasında, bir Orta Çağ manastırının kalıntıları üzerinde çalışan arkeologlar 240’tan fazla insan iskeleti buldu.

İnsan kemikleri, 2013’te kapanan Ocky White adlı asırlık mağazanın altındaki kazılarda bulundu.

Mağazanın altındaki kalıntıların 1256 yılında Dominikli keşişler tarafından kurulan St. Savior Manastırı’na ait olduğu tahmin ediliyor.

Dyfed Arkeoloji Vakfı’ndan kazı alanı sorumlusu Andrew Shobbrook, yatakhaneler, yazıhaneler, ahırlar ve bir reviri olan manastırın kompleks bir yapı olduğunu belirterek “Burası gömülmek için çok prestijli bir yer. En zenginlerden sıradan insanlara kadar farklı insanların mezarları var” dedi.

Fotoğraf altı yazısı, Uzmanlara göre kafataslarındaki yara izleri bu kişilerin bir savaşta hayatını kaybetmiş olabileceğine işaret ediyor.

Arkeologlar mezarlığın 18’inci yüzyılın başına kadar kullanılmış olabileceğini söylüyor.

Bulunan iskeletlerin yaklaşık yarısı çocuklara ait. Uzmanlar bunun o dönemki yüksek çocuk ölümü oranıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

Kemiklerin uzmanlar tarafından incelendikten sonra yakınlardaki bir mezarlığa yeniden gömüleeği kaydediliyor.

Andrew Shobbrook, bazı kafataslarında yara izi olduğuna dikkat çekerek bu kişilerin bir savaşta okla ya da saçmayla vurulmuş olabileceğini ifade etti.

Fotoğraf altı yazısı, Manastır 2013’te kapanan asırlık bir mağazanın altında bulundu.

Bir teoriye göre, bu kişiler Galler Prensi unvanını taşıyan son Gallerli Owain Glyndwr liderliğindeki bir saldırıda hayatını kaybetti.

O dönemde Galler ve Fransız güçleri İngilizlerin Galler’i işgaline karşı aynı saflarda savaşmıştı. Shabbrook, “Kasabanın 1405’te Owain Glyndwr tarafından kuşatıldığını biliyoruz. Bu kişiler bu saldırının kurbanı olabilirler” dedi.

Manastırdaki buluntular, şimdi kullanılmayan bir dükkanda muhafaza ediliyor.

BBC