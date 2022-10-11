Fatma Yavuz։ Türkiye’deki seçim süreci normalleşme için şu an sağlıklı ve kalıcı adımlar atmaya engel olacak

Karşılıklı özel temsilcilerin atanmasıyla Ermenistan ve Türkiye arasında başlayan diyalog süreci konusunda Ermenihaber.am Türkiye’deki siyasi çerçevelerinden farklı isimlerle, sivil toplumu temsil eden şahıslarla röportajlar gerçekleştiriyor.

Türkiye’deki siyasi çerçevelerin ve genel olarak toplumun bu konuda ne düşündüklerini okuyucularımızın dikkatine sunmaya çalışacağız.

Bu röportajı Ermeni kökenli ilahiyatçı yazar, aktivist Fatma Yavuz ile gerçekleştirdik.

Fatma Yavuz Kimdir?

1979 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Ermeni kökenli ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz, 14 yıl boyunca Kur’an Kursu hocalığı yaptı. Son zamanların tartışmalı isimlerinden Fatma Yavuz yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de Fatma Yavuz daha önce yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile tepkilerin odağı olmuş ve dahası Diyanet’ten ihraç edilmişti. Diyanet’ten ayrılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç Masası’nda görev aldı.

– Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin atanmasıyla bir çözüm süreci başlatıldı. Mevcut aşamada Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesini gerçekçi buluyor musunuz?

– Mevcut aşamada Türkiye-Ermenistan normalleşmesini maalesef gerçekçi bulmuyorum. Umarım yanılırım ve umarım normalleşme yolunda az da olsa mesafe alırız. Gerçekçi bulmama sebebim, iki yıldır somut bir ilerleme görememem ve Türkiye kamuoyunu buna hazırlayıcı hiçbir çalışma yapılmaması, hatta tam tersine nefret dilinin hala etkin olarak devam etmesidir.

– Prag’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yüze yüze bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

– Nikol Paşinyan ile Tayyip Erdoğan görüşmesinin anlamlı olduğunu ancak Türkiye’deki seçim sürecinin şu an sağlıklı ve kalıcı adımlar atmaya engel olacağını düşünüyorum.

– Paşinyan-Erdoğan görüşmesinde sınırları açma konusu da görüşüldü. Yakın bir zamanda sınırların açılmasına ihtimal veriyor musunuz? Sınırlar açılırsa iki ülke halkı nasıl etkilenir?

– Yakın bir zamanda sınırların açılmasına ihtimal vermiyorum, çünkü Türkiye kamuoyunda bunun popüler bir karşılığı yok. Elbette ki sınırlar açılırsa harika bir gelişme olur, iki halk arasındaki somut engellerden en önemlisi izale edilmiş olur. Umarım çok yakın zamanda olmasa da makul bir tarihte bunun gerçekleştiğini görebiliriz.

– 2024’te düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası çerçevesinde Türkiye ile Ermenistan takımları 25 Mart’ta Yerevan’da buluşacak. Sizce bu dönemde Türkiye’den Ermenistan’a üst düzey ziyaret beklenebilir mi? Futbol diplomasisinin ‘ikinci sezonuna’ bir ihtimal veriyor musunuz?

– Sporun birleştirici gücüne inanıyorum. Bu ziyaretler için kolaylaştırıcı bir gerekçe olabilir. Bu açıdan üst düzey ziyaretler sürpriz olmaz. Tabi fanatizm de bazen sporun birleştirici etkisini tersine çevirebiliyor. Umarım tatsız bir şey yaşanmadan, seyir zevki yüksek maçlara şahit oluruz.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/11/Fatma-Yavuz-Türkiye-Ermenistan-Ermeni/238284