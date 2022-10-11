Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Daron Acemoğlu Hangi Üniversiteden Mezun Oldu?

Son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Daron Acemoğlu, tüm dünyada tanınan iktisat profesörleri arasında yer alıyor. En çok alıntı yapılan ekonomistlerin başında gelen Acemoğlu, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Ünlü ekonomistin çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. Aynı zamanda adı duyulmuş birçok ekonomi dergisinin de yardımcı editörlüğünü yapıyor. Peki Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Daron Acemoğlu hangi üniversiteden mezun oldu? Detaylar içeriğimizde 👇

Daron Acemoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Tam ismi Kamer Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 yılında İstanbul‘da dünyaya getirdi. Ermeni kökenli bir aileden gelen Acemoğlu, Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu’nda eğitim gördü. Daha sonra, Galatasaray Lisesi’ne girdi ve 1986 yılında okulu bitirdi.

İngiltere’nin York Üniversitesi’nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü’nü bitirdi.

1990 yılında Londra Ekonomi Okulu’na girdi, yüksek lisans ve doktora çalışması yaptı. 1992 senesinde Londra Ekonomi Okulu’nda öğretmenlik yapmaya başladı. Amerika‘da bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde akademik kariyer yapmaya devam etti.

2000 senesinde profesör unvanı alan Acemoğlu’nun çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı.

Bilkent, Boğaziçi, Bath, Atina, Utrecht ve Ecole Normale Superieure yükseköğretim kurumları tarafından fahri doktora unvanı aldı. 2019 senesinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından Enstitü Profesörü unvanı ile ödüllendirildi. Birkaç yıl sonra İngiliz Akademisi tarafından Onur Üyesi ilan edildi.

Bilim Akademisi üyesi olan ekonomist, bir dönem TÜBA tarafından Bilim Ödülü’ne ve T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi çalışmalarıyla bilinen bilim insanı Asuman Özdağlar ile evlidir. İki çocuğu bulunan çiftin hem Türk hem de Amerika vatandaşlığı vardır.

https://onedio.com/haber/daron-acemoglu-kimdir-kac-yasinda-nereli-daron-acemoglu-hangi-universiteden-mezun-oldu-1099869