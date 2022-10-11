CHP lideri Kılıçdaroğlu, ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldi￼

Amerikan Birleşik Devletleri’nde (ABD) temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD’de sürdürdüğü ziyaret kapmasında son olarak dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“ABD’deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye’nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz.”

ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz. pic.twitter.com/ODaBUllqgZ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 11, 2022

https://www.karar.com/guncel-haberler/chp-lideri-kilicdaroglu-unlu-ekonomist-daron-acemoglu-ile-bir-araya-1695354