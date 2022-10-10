Noel Baba Kilisesi’nde yeni keşif! Mezarının yeri ve ayak bastığı zemin bulundu

Mehmet ÇINAR / ANTALYA (DHA)
Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, ‘Noel Baba’ olarak bilinen Aziz Nikolaos’un Demre’deki kilisesinde 1850’de Rusların onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi’ndeki mimariyle aynı olduğunu belirledi. Mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulgu olduğunu açıklayan Kurul Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kazılarda da Aziz Nikolaos’un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa’nın freskinin ortaya çıkarıldığını söyledi.
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