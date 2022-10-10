İzmir-Selanik arasında feribot seferleri bugün başlıyor: Fiyatı belli oldu

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir-Selanik arasında feribot seferlerinin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı. Selanik-İzmir feribotunun bilet ücreti 81 ile 95 Euro arasında değişiyor.

İzmir ile Selanik arasında Ege Denizi üzerinden yapılacak seferler için ilk feribot yerel saatle 17.00’de Selanik’ten İzmir’e doğru yola çıkacak.

Yunanistan ve Türkiye arasında feribot seferlerinin başlaması için 2016 yılında mutabakat sağlanmış; ancak süreç bir süre kesintiye uğramıştı. 7 Nisan 2022’de İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantı sonrası süreç resmiyet kazandı.

Bugün yapılacak ilk seferin ardından feribot pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yerel saatle 19.00’da Selanik’ten İzmir’e; salı, perşembe ve pazar günleri ise yerel saatle 19.00’da İzmir’den Selanik’e sefer yapacak. Yunanistan merkezli bir şirket tarafından düzenlenecek seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.

Selanik-İzmir feribotunun bilet ücreti 81-95 Euro arasında değişirken güncel kurla hesaplandığında bu ücret 1460 ile 1711 Türk Lirası aralığına karşılık geliyor.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/izmir-selanik-arasinda-feribot-seferleri-bugun-basliyor-fiyati-belli-oldu-1990770