“İtalyan Ressamlar Diyarbakır’da” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Çağdaş İtalyan sanatçıların 40’a yakın eseri, Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında sergileniyor

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında, “İtalyan Ressamlar Diyarbakır’da” sergisi sanatseverlerle buluştu. İş adamı Hikmet Eraslan’ın koleksiyonundan 40’a yakın eserin yer aldığı sergi, Tarihi Diyarbakır Paşa Hamamı’nda açıldı.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Eraslan, daha önce defile için geldiği Diyarbakır’da, koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hikmet Eraslan, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, “İtalya’nın ünlü resimlerini sergilemeyerek, bölge halkımızı da mutlu edeceğimizi umuyorum. Bölgenin sadece müzikle ve sanatla anılıyor olması benim arzum. Bu kadar güzel olan coğrafyamıza sanatı yakıştırıyorum. İnşallah bundan sonra bu etkinlikler çoğalır ve halkımızın da motivasyonu artmış olur” dedi.

Eraslan, çağdaş İtalyan ressamların eserlerini yaklaşık 30 yıldır biriktirdiğini ve eserlerin tarihlerinin 1700’lü yıllara kadar gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

“İtalya’nın en tanınmış ressamlarından oluşan benim özel koleksiyonum. Duvarlarımı süslüyorlardı. Ben de insanlarla bunları buluşturmak ve onlarla paylaşmak için Diyarbakır’a getirdim. Daha önce bunu Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda sergilemiştim. Bu sergiyi başka yerlerle de paylaşmak, insanlarla da buluşturmak istiyorum. Çünkü sanat herkesle buluşunca daha bir anlam buluyor. Bugün Diyarbakırlı hemşerilerimle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Sergiyi Türkiye’nin çeşitli şehirlerine götürmeyi arzu ettiğini aktaran Hikmet Eraslan, eserleri sanatseverlerin beğenisine sunmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Festival kapsamında Dosso Dossi Holding’in destekleriyle Surp Gragos Kilisesi bahçesinde Ermeni mutfağından örneklerin sunulduğu bir gala yemeği de verildi.

“İtalyan Ressamlar Diyarbakır’da” sergisi, 16 Ekim’e kadar ücretsiz olarak görülebilecek.

https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/italyan-ressamlar-diyarbakirda-sergisi-ziyaretcilerini-bekliyor-1990828