Binali Yıldırım’dan ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ açıklaması

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi’nde başladı. Sempozyum tanıtım videosunun gösteriminden sonra İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunuldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyum açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, teşkilat hakkında bilgi verdi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın zaman zaman batıda tartışıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: “Türk Devletleri Teşkilatı ne demek oluyor? Acaba eski rüyalarını mı hatırlıyorlar? Gibi sözler kulağımıza geliyor. Herkes şunu bilmelidir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş amacı gayet açıktır. Türk Devletleri Teşkilatı, bölgede var oldukları coğrafyada refahı artırmak, ortak ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek, ortak kültürlerini yaşatmak, savunma imkan ve kabiliyetlerini birbirleri ile paylaşmak, Kafkaslarda, Orta Asya’da barışı, huzuru, kardeşliği daim kılmak amacını gütmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı’nın amacı kimseyi korkutmak değildir. Ama hiç kimseden de korkmadığını ortaya koymaktır. Bizim amacımız, gelişmiş sömürgeci ülkeler gibi emperyal güçler gibi başka ülkeleri esaret altına alıp onları iliklerine kadar sömürmek değildir. Bizim amacımız, refahı bölgesel olarak, küresel olarak adil bir şekilde yaygınlaştırmaktır. Bugün dünyamız zor günlerden geçiyor. Avrasya coğrafyasında bu zorlukların en büyük sıkıntısını çeken de Türkiye’dir. Türkiye bir geçiş ülkesidir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her zaman göçlerin geçtiği ülke Anadolu toprakları. Dolayısıyla İbn-i Haldun’un ‘coğrafya kaderdir’ dediği gibi bu topraklar bizim kaderimizdir. Bu topraklarda görevimiz bölgemizde ve ülkemizde yaşayan insanların geleceğini, huzurunu, kardeşliğini daim kılmak için gereken her şeyi yapmaktır.” ‘BÜYÜK BEDELLER ÖDEMİŞ BİR ÜLKEYİZ’ Türkiye’nin 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, “Büyük bedeller ödemiş bir ülkeyiz. Yetmedi Irak’ta yaşanan, Suriye’de yaşanan, Libya’da yaşanan, ta Myanmar’da yaşanan, Afganistan’da yaşanan, son zamanlarda Rusya-Ukrayna arasında yaşanan sorunlara en büyük bedeli ödeyen ülkelerin başında geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bölgede Balkanlar başta olmak üzere Orta Doğu’da, Mavi Vatan’da, Kafkasya’da ve Orta Asya’da huzurun kardeşliğin daim olması için ortaya koyduğu gayret, çaba her şeyin her türlü takdirin üzerindedir. Biz bir milletiz birçok devletiz. Eskiden ‘Bir millet iki devletiz’ derdik. Şimdi bir millet yedi devletiz, belki daha da artacak. Erzincan’da gerçekleştirdiğimiz bu ulusal sempozyum yeni yüzyılın habercisidir. Yıllar sonra bu toplantı anılacaktır” diye konuştu. ‘GELECEKTE BİRLİKTE OLMANIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ’ Sempozyum açılış töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Aslımız bir, özümüz bir, gönlümüz bir, tarihimiz bir ve gelecekte de birlikte olmak için bunun sözünü veriyoruz. Belki savrulmuş, belki serpilmiş, belki adaletsizliklerle karşı karşıya gelmiş ama hepsinin ardından gelebilen birlik ve beraberlik içerisinde direnebilen o gönül bağları ile gönül coğrafyamızda ki, gönül dünyamız da ki düşler bizi yıllar sonra bir araya getirebilmiş ve bunun gücü ile şu anda haykırıyoruz. O bakımdan Sayın Binali Yıldırım’ı tekrar kutlamak istiyorum. Burada olmak benim için bir ayrıcalık, benim için bir şeref, dolayısıyla duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum” dedi. ‘SOYKIRIMDAN GEÇTİK AMA KARAMSAR OLMADIK’ Kıbrıs’ta çok acılar çektiklerini anlatan Tatar, şunları söyledi: “Biz Kıbrıs’ta çok acılar çektik. Soykırımlardan geçtik. Ama hiç karamsar olmadık. Çünkü sadece 40 kilometre uzaklıkta sabah kalktığımızda Torosları görebilen, Anadolu’ya selam veren, böyle nesillerle yetişen Kıbrıs Türk halkı onun da ötesinde gönül coğrafyasında Türk Devletler Teşkilatı’nda olan kardeşleri ile buluşmayı umut ediyordu. Bu gerçekleşmiştir. Bu dünyanın geleceğini gören, Kıbrıs topraklarında yetişen büyüğümüz Alparslan Türkeş’i de buradan yad etmek istiyorum. Şehitler diyarından, Türklük dünyasının kopmaz bir parçası olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu günlere gelmesinde büyük fedekarlıklar yapan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı da yad etmek istiyorum.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da okunduğu açılış töreninde Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üzerinde fotoğrafı işlenmiş olan bakır tepsi hediye etti. Program Prof. Dr. Orhan Taşkesen ve Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Gül tarafından hazırlanan resim, heykel, fotoğraf ve seramik sergisinin açılmasıyla devam etti. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sabah Gazetesi