STK Platformu Mardin Müzesi Gündemi ile toplandı

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Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Mardin Müzesinin Katolik Patrikliğine devir edileceği iddiası üzerine bir araya geldi.

Mardin’de faaliyet gösteren 61 dernek, vakıf ve sendika başkan ve temsilcisinin bir araya gelerek kurduğu Mardin STK Platformu Mardin MÜSİAD Şube Başkanlığında bir toplantı düzenledi.

MARDİN VURGUSU

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Mehmet İleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Mardin STK Platformu Sözcüsü Mehmet Timurağaoğlu Mardin’in kültürel birlikteliğine vurgu yaparak Mardin’in İslam Medeniyetinin farklılıkları zenginlik gören çok dinli, çok dilli, çok kültürlü yapısını hala koruyabilen ender şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE KATKI SUNUYORUZ

Ülkemizi normalleşme, sivilleşme ve demokratikleşme süreçlerinde Mardin STK Platformu bileşenleri olarak gerekli katkıyı sunduklarını ve bundan sonra da iyi ve doğru olana katkıya devam edeceklerini hatırlatan Timurağaoğlu, “Genelde bölgemiz ve ülkemiz, özelde de ilimiz ile alakalı konularda kamu yararını gözeterek; makuliyet ve meşruiyet içinde eleştiri, tavsiye ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmaya çalışıyoruz.”dedi.

KAMU YARARINA UYGUN BİR KARAR DEĞİL

Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan bir binaya taşınmasına teşebbüs edilen Mardin Müzesi’nin boşaltılarak Mardin’de karşılığı bulunmayan bir gruba verilmesini doğru bulmadıklarını anlatan Timurağaoğlu, bu teşebbüsü kamu yararı açısından ve şehrin dini, sosyal ve kültürel dokusu açısından yanlış ve sıkıntılı bulduklarını ifade etti.

DEYRULZAFARAN MANASTIRI PATRİKLİK MERKEZİ OLSUN

Mardin Müzesinin mevcut binası ile Katolik Patrikliğinin tarihi geçmişi ve bugünü hakkında bilgiler veren Timurağaoğlu, Süryani Cemaatinin Mardin’in ana bir unsuru olduğunu bildiklerini ve 1166 yılından 1932 yılına kadar Mardin Süryani Ortodoks Patriklik Merkezi olarak hizmet veren Deyrulzaferan Manastırının, tekrar aslına avdet etmesinin faydalı olacağını talep ve tavsiye etiklerini sözlerine ekledi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Aralarında Memur-Sen, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD, TUGVA, Mimarlar Odası, Kızılay, Yeşilay, İHH, Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti ile Peygamber Sevdalıları Mardin Şube Başkanlarının da katıldığı toplantıda bir rapor hazırlanması kararı alındı.

YETKİLİ KURUMLARA VE CUMHURBAŞLANINA İLETİLECEK

Görüş ve düşüncelerin alınmasından sonra hazırlanacak raporda Mardin STK Platformu Sekreteryası tarafından oluşturulacak bir heyetle konunun Mardin Valisi başta olmak üzere yetkili kurumlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmek üzere Ankara’a gönderilmesine karar verildi.



MARDİN MÜZESİ VE SÜRYANİ KATOLİK PATRİKLİĞİ HAKKINDA

Fransa başta olmak üzere dış güçlerin dayatması neticesinde 1829’da Katolik Ermeni Patrikliği Osmanlı nezdinde kabul ettirilmiş; 1831 yılında da Ortodoksluktan ayrılan Süryaniler, Ermeni Katolik Patrikliğine bağlanmıştır. Daha sonra Süryani Katolik Patriği seçilen Anton Semheri, 1860 yılında tamamlanan Mardin Meryemana Kilisesine taşınmış ve ardından da bugün Müze olarak kullanılan binayı ikamet yeri olarak kullanmıştır. Birinci dünya savaşından sonra bina metruk kalmış, binanın ibadet yeri olarak kullandığı alan dışında kalan bölümünü Kültür Bakanlığı tarafından müze olarak kullanılması amacıyla Mardin Valiliği İl İdare Kurulunca 8 Ekim 1979 tarihinde kamulaştırılması kararı alınarak Mardin Müzesine tahsis edilmiştir. 1282 m2’si müze olarak hazine adına, 1011,95 m2’lik kısım ise kilise olarak tapu siciline tescil edilmiştir.



MAHKEME SÜRECİ

Vakıf, kilisenin bir bölümünün (200 metreakarelik kilise korosunun kıyafetlerini giydiği, ilahilerin okunduğu ve din adamlarının inzivaya çekildikleri) 1987 yılında yapılan kadastro çalışması sonucunda Hazine adına tescil edilmesinin ardından 2009 yılında açtığı tapu tescil ve iptal davası talebi önce yerel mahkemede (Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 8/3/2012 tarih ve E.2011/24, K.2012/145 sayılı kararıyla) daha sonra ise Yargıtay (Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 13/11/2012 tarih ve E.2012/5765, K.2012/9341 sayılı kararıyla) ve son olarak da Anayasa Mahkemesi (2013/757 sayılı kararla) tarafından reddedilmiştir.

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