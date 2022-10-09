Prens Adalarından İstanbul’a En Yakın Olanı ve Eşsiz Bir Yazlık Yeri: Kınalıada’da Gezilecek Yerler￼

Kınalıada, genelde yazlık yeri olarak kullanılıyor. Prens Adaları içerisinde İstanbul‘a en yakın olanı olan Kınalıada, aynı zamanda Adalar ilçesinin 5 mahallesinden biri. Marmara Denizindeki dört büyük adadan en küçüğü olan Kınalıada, gezilecek yerleriyle eşsiz bir yer. Buraya geldiğinizde zamanın nasıl geçtiğini anlayamacağınıza eminiz.

Bu içeriğimizde Kınalıada’da gezilecek yerlere ulaşabilir; Kınalıada’yı yakından keşfedebilirsiniz.

Kınalıada Hakkında Bilgi

Kınalıada, Prens Adaları olarak bilinen ada topluluğunun içinde İstanbul‘a en yakın olanıdır. Adalar ilçesinin 5 mahallesinden biri olan Kınalıada, günümüzde bir yazlık yeri olarak tercih edilmektedir. Adada yaz kış yaşayan yerli bir halk vardır ancak yazın gelenlerle birlikte toplam nüfus 20 binleri geçiyor.Adanın hemen hemen her noktasında denize girmek kolaydır. Bu yönüyle de Prens Adaları içerisinde en rahatlarından biri kabul edilir. Aynı zamanda bu sayede çok sayıda insanı kendine çeker.Bizans dönemlerinde ada sürgünlerinin büyük çoğunluğu buraya sürüşmüş. Bu sürgünlerden en önemlisi de Romen Diyojen. En çıplak adalardan biri olan Kınalıada, en az ağaca sahiptir. Adanın neredeyse tamamını yerleşim yerleri kaplamaktadır.

Kınalıada’ya Ulaşım

İstanbul Şehir Hatları, Mavi Marmara, Turyol firmaları ile Kınalıada’ya ulaşmak mümkün. Bostancı’dan kalkan motorlar yaklaşık 30 dakikada adaya varıyor. Kabataş’tan kalkan vapurlar ise 1 saatte ulaşıyor.Kınalıada’ya sefer yapan firmalar yaz ve kış olarak 2 tarife kullanıyor. Seferlerin sıklığı da hafta içi ve hafta sonu şeklinde değişkenlik gösterebiliyor.Ada içi ulaşım çoğunlukla bisiklet ve elektrikli araçlarla sağlanmakta. Daha öncesinde ise faytonlar kullanılıyordu.

Kınalıada’da Gezilecek Yerler

Kınalıada, sayısız güzelliğe sahip eşsiz bir yer. Burada gezmeniz gereken yerlerin listesi ise şu şekilde:Kınalıada CamiiSurp Krikor Lusavoriç KilisesiRum – Ortodoks Panayia KilisesiHristos Tepesi ve Manastırı

Kınalıada Camii

Kınalıada Camii, Çarşı Caddesinde yer alıyor. Bu camii, 1964’te inşa edilmiş. Caminin tarihi ise 1950’li yıllara dayanıyor. Artan nüfus nedeniyle ibadethane talepleri artınca burada cami yapılmasına karar veriliyor. Karaköy Camii’nin sökülerek Kınalıada’ya taşınması kararı alınıyor fakat camiyi taşıyan gemi Boğaz’da yan yatıyor. Olaydan birkaç yıl sonra da halkın desteğiyle adada cami inşa ediliyor.

Adres: Kınalıada, Kınalı Çarşı Cd. No:15, 34977 Adalar/İstanbul

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, adını aldığı Surp Krikor Lusavoriç’e adanmış. Bu kilise 1857’de Narçiçeği Sokak’ta kurulmuş. Son derece estetik bir yapı olan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi, Ermeni taş oymacılığının en incelikli örneklerini de barındırıyor.

Adres: Kınalıada, Akgünlük Sk. No:10, 34977 Adalar/İstanbul

Hristos Rum Manastırı

Hristos Rum Manastırı, Hristos Tepesi’nde yer alıyor. Nefes kesici bir manzaraya bakan bu manastır, 820 yılında Aya İrini Kilisesi’ndeki bir çatışmada öldürülen İmparator 5. Leo’nun da ebedi istirahatgâhı olarak bilinmektedir.Bir dönem askeri karargah olarak kullanılan Hristos Rum Manastırı, 917 Rus Devrimi sırasında ise Beyaz Rusları ağırlamış.

Adres: Kınalıada, Kınalı Çarşı Cd. No:77, 34977 Adalar/İstanbulGoogle Haritalar konum bilgisi için tıklayın.

Sikaryan İkiz Evleri

Burası Kınalıada’nın en zarif ve naif yapılarından biri. Sikaryan İkiz Evleri, üçer katlı iki ahşap köşkten oluşmaktadır. Mimarlığını Avedisyan Kalfa’nın üstlenmiştir. Sikaryan Ailesi’ne ait 11 odalı bu yapı, bir mimari ve simetri harikası olarak dikkat çekiyor.Sikaryan İkiz Evleri, Fazıl Ahmet Aykaç Sokak’ta yer almaktadır. Bu mimari harikasını mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kınalıada Plajları

Kınalıada’ya yazın geldiyseniz burada yüzmenin de keyfini çıkarmalısınız. Kınalıada’da gidebileceğiniz plajlar ise şu şekilde:Ayazma PlajıKumluk PlajıÜlker PlajıTeos Beach ClubKınalıada İskele Plajı

Kınalıada’da Yeme İçme

Kınalıada, yeme içme bakımının da İstanbul‘un en zengin adalarından biri. Burada diğer İstanbul adalarında olduğu gibi deniz ürünlerinin ve mezelerinin tadına doyum olmuyor. Sahil şeridindeki restoranlarda balık ve meze keyfi yapabilir; eğer adaya sabah varırsanız kahvaltı keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.Kınalıada’da çay ve tatlı molası verebileceğiniz pek çok yer var. Buradaki pastane ve kafeleri de tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda Kınalıada’ya gelmişken sahildeki dondurmacılardan dondurma yemeyi unutmayın.

Kınalıada’da Konaklama

Kınalıada’ya gelmişken burada biraz konaklamak isterseniz çok sayıda işletmeden faydalanabilirsiniz. Burada butik otel tarzında veya lüks otel şeklinde birçok tesis yer alıyor. Kınalıada’daki konaklama tesisleri ile siz de Kınalıada gezinizi uzatabilir; adanın keyfini doyasıya çıkarabilir ve şehir hayatından uzaklaşabilirsiniz.

https://onedio.com/haber/prens-adalarindan-istanbul-a-en-yakin-olani-ve-essiz-bir-yazlik-yeri-kinaliada-da-gezilecek-yerler-1098499