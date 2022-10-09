Patrik Bartholomeos, Aziz Nikolas Kilisesi’nde Dua Etti￼

Fener Rum Patrigi Bartholomeos, Aydin’in Söke ilçesinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’ni ziyaret ederek, dua etti.

Fener Rum Patrigi Bartholomeos, Söke’ye bagli Güllübahçe Mahallesi Gelebeç mevkiinde bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’ni ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Bartholomeos’e Güllübahçe Mahallesi Muhtari Yusuf Çam eslik etti. Bartholomeos, Aziz Nikolas Kilisesi’nde dua etmeyi ihmal etmedi.

Ziyareti degerlendiren Güllübahçe Mahallesi Muhtari Yusuf Çam, çok mutlu olduklarini ifade ederek, bu güne kadar önemini anlatmaya çalistiklari kilisenin gerçek muhataplarinca ziyaret edilmesinden ayrica heyecan duyduklarini söyledi.

Yusuf Çam, Ortodoks liderinden kilisenin restore edilmesi için söz aldiklarini da ifade etti.

1821 yilinda alandaki baska bir kilisenin üzerine Hristiyan aleminin önemli azizlerinden Aziz Nikolaos (Noel Baba) adina Gelebeç’te oturan Rumlar tarafindan yaptirilan kilise, Anadolu’da Noel Baba adina insa edilmis ikinci kilise olmasi bakimindan büyük önem tasiyor. 1998 yilinda Kültür ve Turizm Bakanligina tahsis edilen kilisenin bahçesinde kemiklik (osteofilak) adi verilen bir yapi da bulunuyor.

https://beyazgazete.com/haber/2022/10/9/patrik-bartholomeos-aziz-nikolas-kilisesi-nde-dua-etti-6624308.html