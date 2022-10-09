Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Kuntz’dan kura yorumu: “Psikolojik üstünlüğümüz var”

EURO 2024 Elemeleri’nde grup kuraları belli oldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve teknik direktör Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Diğer gruplara baktığımızda daha avantajlı bir grupta olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

EURO 2024 Elemeleri’nde kura çekimi gerçekleşti ve A Milli Takım’ın rakipleri belli oldu.

Elemelerde D Grubu’nda yer alacak Türkiye; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edecek.

Kura çekiminin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve teknik direktör Stefan Kuntz, TRT Spor’a konuştu. İşte açıklamalardan öne çıkanlar:

Mehmet Büyükekşi: Daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum

“Buradan öz güvenimiz yüksek olarak ayrılıyoruz. Diğer gruplara baktığımızda daha avantajlı bir grupta olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olsun. Hedef 24 takımın içerisinde olmak. Bunu başarabilecek gücümüz var. Ben Milli Takımımıza güveniyorum. 2022’de, 2008’de bu başarıları gördük. Bundan sonra da aynı başarıları göreceğimizi düşünüyorum. Yapmamız gereken şey birlik, beraberlik içerisinde olmak. İstikrar şart. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Türk Milli Takımının, Türk insanının başaramayacağı şey yoktur.”

Hamit Altıntop: Psikolojik üstünlüğümüz var

“Avrupa Şampiyonası’nın Almanya’da olması bizim için çok önemli. Burada bizi temsil eden çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselten, her alanda başarılı olan, önemli görevler alan insanımız var. Bu kuradan sonra psikolojik bir üstünlüğümüz var gibi gözüküyor. Umarım 2024’te burada yer alırız ve oyun olarak da iyi bir oyun oynarız. Türkiye bir futbol ülkesi. Çok önemli kulüplerimiz, camialarımız var. Milli Takım da bütün camiaları tek çatı altına alıyor. Umarım o güçle, o tutkuyla, o sevgiyle Milli Takımımızı 2024 hedeflerine ulaştırabiliriz”

Stefan Kuntz: Ders çıkardık

“Daha zor gruplar vardı. Bu nedenle memnunuz ama burada önemli olan iyi çalışmak ve istediğimizi alıp turnuvaya gitmek. 6 ay içinde resmi maçlara başlayacağız. Çok genç bir takımımız var. Olumlu kullanıp istikrarlı olmamız gerekiyor. Son maçlardaki durumlardan dersimizi çıkardık. Bundan sonra buna göre hazırlanacağız. Pozitif düşünürsek Uluslar Ligi’nde lig yükseldik. Bizim ana hedefimiz buydu. Ders çıkardığımız konu, rakip kim olursa olsun yüzde yüzü vermek gerektiği. Maçlara iyi hazırlanırsak bu genç takımla istikrarlı bir şekilde oyunu sahaya yansıtacağız. İki hayalim vardı birincisi milli takım görevinde Türkiye’de çalışmak. İkincisi de Türkiye ile Almanya’da turnuvaya katılabilmek. İkincisini de başaracağımıza inanıyorum. Son maçtan sonra başkanımızla istişare ettik. Başkanımız, ‘Almanca konuşsanız yanlış anlaşılmalardan bazı sıkıntıları engelleyebilir miyiz?’ diye sordu. Biz de bunun daha doğru olacağını düşündük.”

T24