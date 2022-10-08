Türk ilahiyatçılara sorduk: Nedir bu Armageddon

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|ABD Başkanı Joe Biden’ın “Armageddon” uyarısını ilahiyatçılara sorduk. İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Evkuran, “Hıristiyanlara göre kıyametten hemen önce yaşanacak, bütün dünyayı saracağına inanılan savaştır. Kıyamet bu savaşın ardından kopacaktır” ifadelerini kullandı.
Musa KESLER
İlahiyatçılara göre “Armageddon” Amerika’da hem teolojik hem de politik olarak çok önemli bir kavram. Ayrıca geniş ve örgütlü bir tabanı olan bir inancın da asli unsurlarından biri…
EVANJELİST İNANCI
Prof. Dr. Ali Köse (İlahiyatçı): “Evanjelik Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın yeryüzüne geleceğine, Deccal ile savaşacağına ve ‘Kıyamet Savaşı’ denen bu savaşın Tel Aviv yakınlarındaki Armageddon denilen yerde olacağına inanırlar. Zaten Amerikalıların yıllardır hararetli bir şekilde İsrail’i desteklemesi bu teolojik arka plana dayandırılır. Ayrıca Evanjelik Amerikalılar, 1970’lerden itibaren kıyamet savaşının nükleer bir savaş olacağına, karşı nükleer gücün de Rusya’da bulunmasından dolayı kıyamet savaşının Rusya ile kopacağına inanırlar. Zaten Evanjelik liderlerden Pat Robertson, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine bir açıklama yapmış ve bu Putin’in Ukrayna’dan sonra Ortadoğu’ya yöneleceğini bunun da ‘Kıyamet Savaşı’ (Armageddon) başlatacağını söylemişti. Tevrat’tan da referans göstermişti. Dolayısıyla Armageddon meselesi sadece siyasi değil aslen dini kökenli bir meseledir…”
KIYAMETTEN ÖNCE SAVAŞ
Prof. Dr. Mehmet Evkuran (İlahiyatçı): “Hıristiyanlara göre kıyametten hemen önce yaşanacak, bütün dünyayı saracağına inanılan savaştır. Kıyamet bu savaşın ardından kopacaktır. Politik-teolojik tabanı güçlüdür. Amerika’da bu inanca uygun politika üreten örgütlü gruplar vardır. Amerikan politik terminolojisindeki yeri geniştir. Bazı politikaları meşrulaştırmak için simge olarak da kullanılır. Önemli bir motiftir. Başkan Biden’ın bu terimi tesadüfen kullandığını düşünmüyorum. Konuyu bilenler ve Amerikan toplumunun hassasiyetlerini tanıyanlar için yabancı bir söylem değil.”
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