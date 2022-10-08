Savaştan barış çıkartan ülke

Fatih Çekirge Dünyanın gözü önünde yaşanan şu son olaylara bakınca… Kendi kendime sordum: – Türkiye’yi nasıl tarif edersin? İşte cevabım: “Her savaştan bir barış çıkartan ülke…” Son fotoğraf Prag’dan geldi… Azerbaycan ve Ermenistan… Yıllardır savaşıyorlar. Kan akıtıyorlar. Daha geçen ay yine sınırda çatışmalar… Ve önceki gün Prag’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki ülkenin liderlerini bir masada ağırlıyor. Dünya barışına nasıl bir Türkiye mesajıdır bu? Birkaç ay önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ermenistan’dan geri alınan Şuşa’daydım. O savaşta İlham Aliyev liderliğindeki kahraman Azerbaycan askerleri zafer kazandı. Türk İHA’larının büyük etkisi olmuştu. Ama sonuçta barış sağlanmış, Türkiye tecrübeli ve başarılı bir diplomatı olan Büyükelçi Serdar Kılıç’ı barış elçisi tayin etmişti. Kılıç gençlik arkadaşımdır. Soyadı gibi eğilmez bükülmez, dosdoğru dürüst bir insandır. Bir sohbetimiz sırasında şöyle demişti: “Tabii Ermenistan’la bir noktaya gelebiliriz. Sınırların açılması, ticaretin başlaması her ülke halkının da yararına olacak. Biz görüşmelerimizi yaptık. Şimdi eğer liderler bazında bir hareket olursa çok daha ileri gidebiliriz… ” İşte şimdi o hareket Prag’dan geldi. Eminim buradan sonrasını başta Büyükelçi Kılıç olmak üzere… Dışişleri Bakanlığı büyük bir hızla barış yoluna sokacaktır. Tabii bu noktada yine Putin’in tavrı önemli olacaktır. TAHIL KORİDORU-ESİR TAKASI Hatırlayın… Yine dünyanın gözü önündeki kanlı savaştan barış çıkartan bir Türkiye izledik… Dünya tahıl krizine girmişken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Putin ve Zelenski ile yaptığı görüşmeler barış koridorunu açtı. O ana kadar kıpırdayamayan tahıl gemileri Karadeniz’den dünyaya açıldı. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna arasında yüzyılın en önemli esir takası gerçekleştirildi. Bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan sağladı. Dikkat ederseniz… Ukrayna’da da Azerbaycan’da olduğu gibi Türk İHA’ları çok önemli rol oynadı. Ama Türkiye bunu yaparken ilişkileri zedelemedi. En önemlisi güven hiç eksilmedi. DOĞALGAZ KRİZİ: Bütün bu gelişmeleri düşününce şu anda ‘Kara Avrupa’sını ciddi şekilde tehdit eden doğalgaz krizi aklıma geliyor. Acaba bu konuda da Türkiye bir şey yapabilir mi? Eminim Ankara bu konuda da kafa yoruyordur… SIRADA SURİYE VE ORTADOĞU VAR Ankara’dan aldığım izlenime göre önümüzdeki dönemde Türkiye ile Suriye arasında da önemli görüşmeler olacak. Tabii bu noktada çok faktörlü girift bir yapı var. Rusya’nın Suriye’deki ağırlığı. Aldığı deniz ve hava üsleri… Ve ABD’nin PKK/YPG üzerinden kontrol altında tuttuğu topraklar var. Erdoğan ve Esad’ın görüşmesi bu girift yapıda ilk birkaç düğümü gevşetebilir. Sonrası diplomasinin derin ve zorlu yolları… EGE VE YUNANİSTAN MESELESİ Tabii Türkiye “savaştan barış çıkartan ülke” olarak dünyanın gözü önünde bu barış masalarını kurarken, Ege’de kriz gittikçe büyüyor. ABD Dedeağaç’tan başlayarak Midilli dahil Güney Kıbrıs ve Girit’e kadar olan adaların Rusya’ya karşı silahlandırılmasını sağlıyor. Bu da “ABD’nin Türkiye’ye güveni kalmadı” yorumlarına neden oluyor… Yunanistan da bu güvenle daha bir hoyratlaşıyor. Türkiye elbette bu krizde de barışı en çok savunan ülke olacaktır. DÜNYA BU MESAJI ALMALI Bütün bu gelişmelere bakınca: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda oynadığı barışçı rol… Şimdi Azerbaycan-Ermenistan krizinde kurduğu barış için sohbet masası… İnsanlık için gösterdiği bu barışçı çabaları ve başarıları nedeniyle dünyanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakkını teslim etmesi gerekmez mi? Elbette gerekir… Bütün bunlar iç siyasetin çok üzerinde ve ötesinde Türkiye’yi farklı bir lige yükseltmiştir. Barış ligine… Hürriyet Gazetesi