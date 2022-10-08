Revani tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Revani kaç kalori? Tam ayarında revani tarifi…

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|Türk mutfağının en sevilen tatlılarından birisi olan Revani, ünlü yemek proramı Masterchef ile gündeme geldi. Klasik ve sevilen bir lezzet olan tatlının tarifi, izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Revani tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Revani kaç kalori?
Revani tatlısı, Osmanlı döneminde Ermenistan’ın ve Erivan’ın fethedilmesi şerefine Saray aşçılarının icat ettikleri ve Erivan zaferi sebebiyle “Revani” adı verdikleri bir tatlıdır. Revaniye bazı yerlerde sünger tatlısı ya da yoğurt tatlısı da denilmektedir. Tatlının içeriğinde yoğurt vardır. Şerbetli bir tatlıdır. İşte, tam ayarında Revani tarifi…
REVANİ TATLISININ MALZEMELERİ NELERDİR?
5 su bardağı toz şeker
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