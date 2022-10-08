Ezidi Kürtler, Cema Bayramı’nı kutluyor

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kiwexe köyündeki Ezidiler “Cema Bayramı”nı kutluyor. Kutlamalara, Şengal’den, diyasporadan ve bölge kentlerinden pek çok Ezidi Kürt katıldı.

DUVAR – Ezidiler, hac mevsimi olarak kabul ettikleri Cema (Toplanma) Bayramı’nı kutluyor. Ezidi Kürtlerin dini bayramı Cema Bayramı, bir hafta boyunca her yıl 7-15 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor.

Kiwexe köyünde düzenlenen törenlere, şu an Türkiye’de mülteci olan binlerce Şengalli Ezidi ve diasporadan gelen Ezidi katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalar, ardından merasimlerle devam ediyor.

Rûdaw muhabiri Selam Akıncı’ya konuşan dini alim Feqir Heci, “Ezidilere yönelik baskı ve şiddet söz konusu. Bu din, bu dil nedeniyle Ezidilere yönelik 74 ferman oldu. Bundan sonra bu dünyada, bu ülkede Allah için insanlığın egemen olmasını umuyoruz” dedi.

‘IŞİD’İN ELİNDEKİ ESİRLERİ KURTARIN’ ÇAĞRISI

Kiwex köyü Mardin’in Midyat ilçesi ile Şırnak’ın İdil ileleri arasında yer alan, tarihi 1200 yıl önceye uzanan ve “Küçük Laleş” olarak tanınan bir Ezidi köyü. Köy 1980’lerden itibaren boşaltılsa da Şırnak ve çevre illerden, Laleş’ten ve diyasporadan pek çok Ezidi gelip bayramı kutluyor.

Şengal’den Cema Bayramı için gelen Ezidi bir yurttaş, “Bugün bizim bayramımız, geldiğimiz için çok mutluyuz. Halkımız bayramımıza gelmiş” dedi. Meyan Xelef de “Birbirimizi görüyoruz, bayramımızı kutluyoruz. Burada yemek yapıyoruz” dedi. Makbule Temini de “Bu bayramda en büyük isteğim, şu ateşe bir suyun dökülmesidir. Dünyanın güzelleşmesidir” diyerek dileğini dile getirdi. Miheya Hesen ise “Ben şimdi Şengal’de Şêx Adi’nin yanında olmak isterdim, halkımın yanında olmak isterdim. Allah şahit ülkemizi özlüyoruz. Henüz biz küçükken de atalarımız dinleri nedeniyle ‘mahkum edilmişti’. Büyüdük şimdi, çocuklarımızın ülkelerine gelip buraları tanımalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Xurnuf Dawid de “Tüm devletlerden, IŞİD’in elindeki esirleri kurtarmalarını istiyoruz. Tüm ülkelere çağrıda bulunuyoruz” sözlerini kullandı.

AVRUPA’YA GÖÇ…

Türkiye’de 1970’li yıllara kadar yaklaşık 80 bin Ezidi yaşıyordu. 80’li yıllardan sonra ise hem siyasi hem de toplumsal nedenlerden ötürü Ezidiler Avrupa’ya göç etmeye başladı. Şu anda Türkiye ve bölge kentlerinde yaşayan Ezidi Kürt sayısı binin altına düşmüş durumda. (HABER MERKEZİ)

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