Yunanlılara çanını bile verdi

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Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ve uygulamalarıyla tüm Türkiye’den tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar’da bulunan tarihi kilise çanını Yunan başkonsolosa verdiği iddia edildi. İddianın sahibi Cumhur Eriş, “Bu konu ilçede uzun zamandır konuşuluyor” derken, çanın belediye kayıtlarında olmadığı da ortaya çıktı

İzmir’in 100. kurtuluş yıldönümünün kutlandığı geçtiğimiz 9 Eylül’de işgalci Yunan’a tek kelime etmeyip Osmanlı’ya hakaretlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le ilgili ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde onun isteğiyle Mandalina Üreticileri Birliği’ni kuran ancak daha sonra Soyer’le arası açılan emekli elektronik mühendisi Cumhur Eriş, ilçede kayıp çan iddiasını gündeme getirdi.

‘MAKAM ODASINA ALMIŞTI’

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Eriş, “Tunç Soyer’in Yunan hayranlığı eskidir” diyerek “Seferihisar’da yıkılan eski belediyenin arkasında küçük bir itfaiye birimi vardı. Burada asılı duran tarihi, büyük, gösterişli, şık bir kilise çanı vardı. Bu çan eski Yunan kilisesi haraberesinden kalan çandı. Eski belediye binası yıkılınca Tunç Soyer bu çanı makam odasının önünde bir cam küp fanusun içinde sergiliyordu” dedi.

Eriş, şöyle devam etti: “Ta ki bu çanın kendileri için değerini ve önemini Soyer’den daha iyi bilen Yunanistan İzmir Başkonsolosu hanım uzun zamandır peşinde olduğu bu önemli sembolü Tunç Soyer’den istedi. Soyer’in çanı bu hanıma verdiği belediye içinde ve Seferihisar’da uzun zamandır konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

‘CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİZ’

Eriş’in bu iddiasının geçtiğimiz günlerde Yeni Asır’da yer almasının ardından Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Tümer Kurtuluş, Seferihisar Kaymakamlığı’na başvurarak bu çanın akıbetini sordu. Kaymakamlığa Belediye Başkanı İsmail Yetişkin adına resmi cevap gönderen Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi ise, “Bahse konu kilise çanına ilişkin olarak, Belediyemiz demirbaş kayıtlarında herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır” dedi.

Belediyeden gelen bu açıklamayla ilgili konuşan Eriş, “Bu çanı sadece ben değil herkes biliyor ve orada sergilendiğini gördü. Ölmüş anne babamın üzerine yemin ederim ki o çan oradaydı” dedi. Eriş, çanın verildiği iddia edilen Yunanistan İzmir Başkonsolosu’nun ise 2020’de bu görevinden ayrıldığı belirtilen Argyro Papoulia olduğunu iddia etti. Belediyenin çan ile ilgili verdiği resmi cevabın ardından Dernek Başkanı Kurtuluş ise, “Tunç Soyer’e sormak istiyoruz, iddialarda yer alan kilise çanı nerede? Lütfedip cevaplarsanız çok seviniriz. Konunun incelenmesi için İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edeceğiz” diye konuştu.

PAPOULİA İLE SAMİMİYDİ

Soyer, çanı verdiği iddia edilen Argyro Papoulia ile oldukça samimiydi. Soyer, 2019’da Sığacık’ta düzenlenen Türk-Yunan Dostluk Gecesi’nde Papoulia ile birlikte sirtaki yapmıştı. Papoulia, İzmir’den 2020 yılında ayrıldı.

METİN BURMALI

https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2022/10/07/yunanlilara-canini-bile-verdi