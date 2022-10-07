YAZI DİZİMİZLE İLGİLİ BEDROS ŞİRİNOĞLU’NUN VE HRANT MOSKOFYAN’IN SAPTAMALARI

Gazetemizde cemaat vakıfları seçimleriyle ilgili yayımlanan Türkçe söyleşi dizisinin yankıları sürüyor. Yaklaşık iki saat süren asıl söyleşi ve telefonla alınan diğer görüşlerde, yoğun konuşma ortamında yaşanan bazen fokus bazen de anlam kaymaları karşımıza iki açıklama yayımlama zarureti doğurdu.

Dizinin dün yayımlanan son bölümün bağlamında ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu gazetemizle temasa geçti. Dünkü bölümde kendi ağzından yayımlanan ifadelerin bir yanlış anlamaya, seçim öncesi ortamda iletişim sıkıntısına yol açabileceğini söyledi. Şirinoğlu Ortaköy Vakfı yönetimine aday olan Mavi Liste’yi kendilerinin oluşturduğu ya da kurduğu yönünde bir izlenim doğmasının maddi hataya yol açacağını, söyleşi esnasında bu adaylar için sahiplenme duygusuyla kullandığı ifadelerin bu kapsamda algılanmasının doğru olacağını söyledi.

Önceki gün de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan telefonla paylaştığı görüşlerin yayımlanmasından sonra ilave bir açıklama gerekliliği hissetmişti. Kumkapı Ailesi’nin benimsediği tarafsızlığa vurgu yapmak için, telefondaki ifadelerine ilaveten, kendilerinin Ortaköy’ün hiçbir listesine aday vermediğini, talepleri reddettiklerini ve Beyaz Liste’den böyle bir beklenti de olmadığını eklemek istedi.

Bu yayının hemen sonrasında Moskofyan hafta sonundaki sevgi sofrası öncesi gazetemizi ziyaret etti. Örtüşen bu zamanlamada, ziyaret sırasındaki sohbette yazı dizimizdeki demecinin saptamalarını da bizimle paylaştı. Biz de ziyaretle ilgili haberde, kendi onayıyla o açıklamalara da yer verdik.

Sonrasında, seçim öncesi sıcak ortamın koşullarında, Türkçe yayımlanan demeçle ilgili saptamanın ya da açıklamanın Ermenice yayımlanması bir demagoji vesilesine dönüştürüldü. Bu bakımdan Hrant Moskofyan’ın açıklamasını da bugün Türkçe olarak burada yeniden anımsatmakta editoryal bakımdan yararlı addediyoruz.

Çeşitli çevrelerin gazetemizi yıpratma ya da hedef gösterme çabaları aşikar olsa da, yapılan eleştiriler içerisinde mantık çerçevesine yerleşen her ayrıntıyı gözetmeyi de meslek ahlakının gereği addettiğimizin bilinmesi arzusundayız.

JAMANAK tepki göğüslemeye çok alışık ve dirençli bir gazete olarak demagojilere pabuç kaptırmaz, bizim için önemli olan okurlarımızın müsterih olmasını sağlamaktır. Sonuçta bu gazetenin etik değerleri, gelip geçici seçim atmosferlerinde yaratılan türbülansla sallanmayacak kadar sağlam olduğundan, tüm bunları hiç gocunmadan dile getirebilmekteyiz. Bu gazetenin yayınları toplumda bazı çıkar odaklarının kabusu haline geldiği için, JAMANAK yalan haber yazıyor diye yapay fırtına kopartmak için fırsat kollayanlar olduğunun biz de farkındayız tabii. Gerçekler söylendiğinde bazılarının foyası ortaya çıkıyorsa böyle durumlar kaçınılmaz oluyor ve bu da gazetecilik mesleğinin doğasında var. Bizim açımızdan beklenmedik bir durum yok karşımızda. Küçük hesaplar, ucuz oyunlar sadece, hepsi bu.

Okurlarımıza ve cemaatimize arz ederiz.

http://www.jamanak.com/content/օրակարգի-նիւթերը/6-10-2022-yazi-dizimizle-ilgili-bedros-şirinoğlu’nun-ve-hrant-moskofyan’