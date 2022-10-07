Paşinyan: “Tüm bölgesel iletişim engellerinin kaldırılmasına ilişkin önerimize Azerbaycan yine olumlu yanıt vermedi”

Prag’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa Devlet Başkanı Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasında gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı bir açıklama taraflarca kabul edildi. Ermenistan ve Azerbaycan birbirinin toprak bütünlüğünü tanıdı. Paşinyan görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Paşinyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Prag’da, tüm bölgesel iletişim engellerinin kaldırılmasına ilişkin önerimizi bir kez daha teyit ettim. Azerbaycan yine olumlu yanıt vermedi. Tekrar ediyorum, Ermenistan egemenliğimize ve mevzuatımıza tam saygı göstererek tüm bölgesel iletişimlerin engellemesini kaldırmaya hazırdır.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/10/07/Paşinyan-Azerbaycan-Aliyev-Ermenistan/238159