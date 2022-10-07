Omonia’dan Manchester United maçı öncesi ‘sınırsız’ Kıbrıs koreografisi: ‘Adada barış engellenemez’

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılasan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisi Omonia’nın taraftarları maç öncesinde ‘sınırsız’ Kıbrıs koreografisi hazırladı.

Taraftarlar, kale arkasında açtıkları kağıtlarla üzerinde sınır olmayan, yeşil bir Kıbrıs haritası oluşturdu.

Omonia taraftarları, Türkçe ve Yunanca olarak “Kıbrıs’ta barış engellenemez” yazılı pankartlar açtılar.

Güney Kıbrıs temsilcisi, evinde öne geçtiği karşılaşmada Manchester United’a 2-3 mağlup olarak Avrupa’da henüz bu sezon puanla tanışamadı.

T24