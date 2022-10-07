Hristiyan ilahisi çalıp, dalga geçmişler￼

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılan çaresiz kadına, ikinci videoda ise açılan Hristiyan ilahisi eşliğinde istavroz çıkarttırıldığı ve erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren ile dalga geçildiği görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise hastanın sessiz bir şekilde “Tamam” diyerek adeta “Yeter” dediği görülüyor.

https://www.sabah.com.tr/yasam/hristiyan-ilahisi-calip-dalga-gecmisler-6188311