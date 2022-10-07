Halkınızdan utanmıyorsanız bari Çipras’tan utanın

Doğu Akdeniz’deki dev enerji rezervlerine çökecekler. Birileri hala “Ukrayna’ya lojistik destek amaçlı olabilir” diye geveleyedursun, açık yığınak yapıyorlar.

ABD Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırıyor…

Yunanistan uluslararası hukuku çiğneyerek adaları ABD silahlarıyla donatıyor…

Böyle bir ortamda KKTC’nin CTP’li milletvekili Doğuş Derya kürsüye çıkıp Türkiye’yi gömüyor.

“Bar kavgalarında insanların öldürüldüğü, çocukların taciz edildiği Türkiye’de saraylar var ama sosyal devlet yok” türünden cümlelerle yüzüne vurmuş kinini kusuyor.

Ülkesinin tanınması için çırpınan, dünyaya çağrı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı’na da “KKTC’yi önce siz tanıyın” diyebiliyor.

İnsan “bu nefretin sebebi acaba nedir” diye merak ediyor…

Türkiye AB adaylığı gibi pek çok konuda önüne engel olarak konulmasına karşın KKTC’nin yanında durmayı ulusal bir tavır olarak sahipleniyor. Bedel ödedi, ödüyor.

Bizler de ana vatanın bir parçası gördüğümüz KKTC’ye gidip askerlik yapıyoruz.

Suyundan tutun da bu vekilin maaşına kadar adanın ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği seve seve yapıyoruz.

İki ayrı devlet olmamıza karşın, kaderimizi bir gördüğümüz dostlarımız için elimizden gelen bu.

Anlıyorum, buradaki ecnebi aşığı komplekslilerin, mandacıların muadilisiniz…

Cehennem gibi tarif ettiğiniz Türkiye’de üniversite okuduğunuz halde yakın tarihinizden bile bihabersiniz… ABD kuklası Yunanistan adaya çökerse refaha ereceğinizi sanıyorsunuz.

Türk askeri gidince, daha dün küvetlerde anne çocuk aillere kan banyosu yaptıran, bugün de papazlarını bile silahlandıranların insafından şikayet etmeyeceğinizi düşlüyorsunuz.

Ama insanda azıcık utanma olur.

Güneydeki yönetimin askerini eğitmeye başlayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i es geçip taşın altına elini koyan Erdoğan’a yüklenmek nasıl bir pişkinliktir?

Adayla ne sınırı ne de herhangi bir bağı olan emperyalistlere tek bir kelime etmeden, ana vatana çemkirmenin sömürge aydını refleksi olduğu açık değil mi?

Tamam sizi özgür ve güvenli bir ortamda büyütüp okutup vekilliğe kadar yükselten halkınızdan koptuğunuz belli de… Bari “ABD üssüne döndük. Türkiye ile barışma fırsatını kaçırdık” diye Yunan Hükümetini uyarma ihtiyacı duyan Yunan muhalefet lideri Çipras’tan utanın.

Solcusunuz ya.

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MAL MAL BAKTIĞINI KABUL ETTİ

7 eylül 2015’te dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dönemin Başbakanına “Davutoğlu bak YPG (PKK) Fırat’ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın” demişti.

Davutoğlu geçtiğimiz günlerde bu davayı geri çektiğini açıklamıştı.

Demirtaş ise “Yok öyle bir şey diye, teyit edemedik” falan diyerek Davutoğlu’nu yakaladığı yerinden çekiştiriyor, sanki hakaret eden kendisi değilmiş gibi nazlanıyordu.

Dün yüce gönüllü Demirtaş’ın avukatları “Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz” diyerek mağdur Davutoğlu’nun çabalarını boşa çıkartmamışlar.

Şimdi Davutoğlu Demirtaş’a haksızlık yaptığını dolayısıyla arada mal mal baktığını resmen kabul etmiş mi oldu?

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EĞLENCE ANLAYIŞI

Ataşehir Özel Bayındır hastanesinde yaşlı, yatalak bir hastaya güle eğlene iğrenç psikolojik işkenceler yapan ve bir de kaydeden sağlık görevlileri ifadelerinde “Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu”demişler.

Evet aynen böyle demişler.

Haber ilgili yayın yasağı olmasa… Bunları büyüten, okutan, eğlence anlayışlarının, iyi-kötü algılarının şekillenmesinde katkısı olanların yorumunu almak isterdim.

Sabah Gazetesi