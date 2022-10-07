Ermenistan’a değil kendi topraklarımıza girdik!

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Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin son durumu Akit’e değerlendiren Azerbaycanlı Araştırmacı Gazeteci Tehran Oruçoğlu, son dönemde Azerbaycan’da bazı çevrelerin “Savaşa hayır”, “Ermenistan topraklarına girdik” gibi söylemlerde bulunmasına tepki gösterdi” dedi.

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Gazeteci Oruçoğlu, “Azerbaycan’ın haklı davası hâlâ bitmedi. Her sınırdan kendi kadim topraklarımızla komşuyuz. Bunu biliyor musunuz? Azerbaycan’dan kara yoluyla Gürcistan, İran, Rusya’ya girdiğimizde Azerbaycan’ın eski bölgeleri, köyleri ve insanlarıyla tanışabilirsiniz. Gürcistan’ın Marneuli ve Borçali bölgeleri, Rusya’nın Darbend ve Mahaçgala bölgeleri ve İran’ın yarısı tarihi Azerbaycan topraklarıdır. Ancak, bu ülkelere karşı herhangi bir toprak iddiamız yok. Çünkü her şey çözüldü. Rusya, Gürcistan ve İran ile ilişkilerimiz düzenlidir. Bakü resmi görüşü, bu ülkelerin toprak bütünlüğünü tanır. Sadece Ermenistan bu tanımadan mahrumdur.

Tüm topraklar Azerbaycan’ındır

Ermenistan’ın, Ermenilerin yerleştiği tüm topraklar Azerbaycan’ın tarihi topraklarıdır. Ermeniler 30 yıla yakın süre tarihi topraklarımızı işgal altında tuttular. Savaştan sonra barış teklifimizi kabul etmek yerine bize karşı daha fazla provokasyona başvurdular. Barış istemiyorlar. Son provokasyonlar 100’e yakın Azerbaycanlının şehit edilmesiyle sonuçlandı. Şimdi bile Azerbaycan’ın Ermenistan sınırlarını ihlal ettiğini söylüyorlar. Barış anlaşmamızı iki yıl boyunca reddettiler. Eğer durum buysa, sınırlarımızı da 1900’lerin haritalarına geri getirelim. Bu da Ermenistan’ın Zengezur ve Göyçe’yi kaybedeceği anlamına geliyor. Bu alanların adlarını not edin. Azeri isimleridir. Karabağ’a da ‘Karabağ’ diyorlar. Kara siyah, bağ ise bahçe anlamına gelir. Yani Azerbaycan isimleri. Böyle bir durumda Ermenilerin iddiaları gülünç değil mi?” ifadelerini kullandı.

Ermenilere daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz

Tehran Oruçoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Zengezur ve Göyça’mızla birlikte devletimizi restore etmek kötü bir girişim değil, tam tersine çocuklarınızın gelecekte daha güvende ve daha iyi yaşaması için stratejik bir hamledir. Biz Ermenileri öldürmüyoruz, onlara daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz. Bir gün Vazgen’in 3 yaşındaki oğlu 23 yaşında Azerbaycan’a teşekkür edecek.”