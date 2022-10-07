Ataşehir’de özel hastanedeki skandal görüntülerin yenisi ortaya çıktı

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde 79 yaşındaki Nermin Z.’ye yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü. Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise yaşlı kadının sessiz bir şekilde “tamam” dediği anlar görülüyor. GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI Çalışanlardan biri yaşlı kadına, “2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı. Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin seni ameliyat ediyorlar” diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü. Diğer bir sağlık çalışanının da yaşlı kadına, “Kimin kocasıyla Beşiktaş’ta ele ele geziyorsun?” diyerek küfür edip dalga geçtiği ve ‘Sana o… diyor, k… diyor. Sen de ona söyle’ diyerek yaşlı kadına seslendiği görülüyor. Yaşlı kadının da bir şeyler demeye çalıştığı ancak sesisin çıkmadığı dikkat çekiyor. 43 DAKİKALIK ÖLÜM KAYDI Görüntüleri çeken ve eski hastane çalışanı olduğu söylenen kişinin, görüntülerin paylaşılmaması için hastanenin kendisine rüşvet teklif ettiği iddia edildi. Yine aynı eski çalışan tarafından bazı hastalarla ilgili notlar tutulduğu da görüldü ve notlarının bazılarında şu ifadelere yer verildi: “Selva Vidin, 07.01. 2022 bu tarihte hasta sabah 10.30’da geldi ve 15.30’a kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Üç videoda da içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saati 15.30 olan hastaya 16.13 ölüm saati yazıldı. 45 dakika müdahale edildiği gösterildi”, “Fatma Şen Bütün, 25.01. 2022 hasta bu tarihte 23.10’da öldü. Bu olayda içeride sadece tek bir hemşire vardı. Hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yok. Bu olayla ilgili elimde ses kaydı mevcut.” İŞ AKDİNE SON VERİLDİ Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi. BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Koca’dan skandal görüntülerle ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, “Bugün medyada paylaşılan, İstanbul’da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek.” dedi. “FAALİYETLERİ DURDURULDU” Bakan Koca bir sonraki yaptığı açıklamada ise “Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin FAALİYETİ DURDURULMUŞTUR. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez.” ifadelerini kullandı. “SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR” Ayrıca 31 Ocak 2022 tarihinde yaşanan olayla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy’deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir. Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ ATAŞEHİR’DEKİ HASTANEDE İNCELEME YAPTI Görüntüler üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müfettiş görevlendirildiğini ve başsavcılık tarafından adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Olayın yaşandığı hastaneye gelen Sağlık Bakanlığı’na bağlı müfettişler hastanede inceleme yaptı. Görevliler yaptıkları çalışmanın ardından hastaneden ayrıldı. TUTUKLANDILAR Video görüntüsünde yaşlı kadının üzerine para atan şüpheli Ali E., Samsun’da gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafında bugün Bursa’da yakalandı. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden aralarında Ali E.’nİn da bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilirken, 2 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜLERİ GİZLİCE KAYDETTİ Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Aralık ayında Ali E., hasta kadının yüzüne para atarken arkadaşı İ.E.A. cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu anları gören temizlik görevlisi Murat Y., İ.E.A.’nın haberi olmadan görüntüleri kendi cep telefonuna attı. “YA BANA PARA VERİRSİNİZ YA DA…” Murat Y. gizlice aldığı görüntüleri daha sonra hastanenin kurumsal mail hesabına gönderdi ve üzerine de ‘Bu görüntüler sizin için iyi olmaz. Ya bana para verirsiniz ya da görüntüleri yayınlar itibarınızı zedelerim’ yazdı. HASTANEDEN SUÇ DUYURUSU Hastane yönetimi bu mailin ardından 26 Şubat’ta savcılığa giderek konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi, suç duyurusunun ardından olaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi işten çıkardı. İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin tamamının polise verdiği ifadede, “Görüntüleri eğlence amacıyla çektik. Kötü bir amacımız yoktu” dediği öğrenildi. HASTANE KAPISINA ŞERİT Ataşehir’de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Hastane, kapısına şerit çekilerek kapatıldı. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü. HASTALAR SEVK EDİLDİ Özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasının ardından hastanede tedavi gören hastalar, çevre hastanelere sevk edildi. Milliyet Gazetesi