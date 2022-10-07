Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nde “Pederlik” Ataması Töreni￼￼

Antakya Kilisesi Baş Diyakonu Pavlus Orduluoğlu’nun “Pederlik” ataması, geçtiğimiz Pazar günü merkezi Şam’da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi, Meryemiyye Kilisesi’nde görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Peder Orduluoğlu, ilk ayinini de Patrikhane’de icra etti.

Merkezi Şam’da olan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde yapılan Kutsal ayinde, saygıdeğer Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın eli ile Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nin Baş Diyakonu Pavlus Orduluoğlu’nun pederlik ataması töreni gerçekleştirildi.

Meryemiyye Kilisesi’nde, Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın önderliğinde yapılan görkemli törene, Patrikhane pederlerinin yanı sıra, Antakya Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, Antakya Kilisesi Pederleri’nden Can Dellüller, Samandağ Kilisesi Pederleri’nden Dimyan Yakupoğlu ile Pederlik ataması yapılan Orduluoğlu’nun ailesi ve bazı yakınları katıldı.

Kıdemli pederler eşliğinde Kilise Altarı’nın etrafında üç kez dönen Orduluoğlu, kutsama dualarının sonunda cübbesini giymeye hak kazandı. Peder Pavlus Orduluoğlu cüppesini de ‘Axios ve Müsrehak’ nidaları eşliğinde Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna’nın eliyle üzerine giydi.

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nin yeni Pederi Pavlus Orduluoğlu, ilk Kutsal ayinini de Patrikhane’de icra etti.

Antakya Heyetinden Patrik 10. Yuhanna ve Metropolit Musi’ye Ziyaret

Antakya Kilisesi’nin Baş Diyakonu Pavlus Orduluoğlu’nun “Pederlik” ataması münasebetiyle geçtiğimiz hafta Şam’da bulunan Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi heyeti, bir dizi ziyaretlerde de bulundular. Patrik 10. Yuhanna ile Lübnan Dağı Metropoliti Silvan Musi’yi ziyaret eden Antakya heyeti, Patrik ve Metropolite tüm Hatay halkının selamını ilettiler.

Merkezi Şam’da olan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi’nde yapılan ziyarete, Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, Kilise Pederlerinden Can Dellüller, Samandağ Kilisesi Pederlerinden Dimyan Yakupoğlu, Pederlik ataması yapılan Pavlus Orduluoğlu, ailesi, yakınları ve bazı cemaat üyeleri katıldılar.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10. Yuhanna, gerçekleştirilen bu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken, heyet adına Başkan ve Kilise Pederlerine Patriklik Madalyonunun yanı sıra ikonalar hediye etti.

Lübnan Dağı Metropoliti Silvan Musi de Heyeti Kabul Etti

Antakya heyeti daha sonra Lübnan Dağı Metropoliti Silvan Musi’ye de bir nezaket ziyaretinde bulundular. Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ve Antakya Kilisesi Pederlerinden Can Dellüller, Metropolit Musi’ye Antakya Kilisesi’nin resmedildiği bir plaket sundular. Metropolit Musi, kendisine takdim edilen plaket ve nezaket ziyareti için misafirlerine şükranlarını iletti.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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