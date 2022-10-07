AB, Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek

Avrupa Birliği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye geçici süreli sivil misyon gönderecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in 6 Ekim’de Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında yaptığı 4’lü görüşmeyle ilgili ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Bakü ve Erivan’ın, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1991 tarihli Alma Ata Bildirisi’nin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarında temel oluşturacağını teyit ettiği bildirildi.

Sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının Brüksel’de ekim ayı sonunda yapılacağı belirtildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışmasını kolaylaştırma konusunda uzlaştığı, Azerbaycan’ın da gerektiğinde bu misyonla iş birliği yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, “AB misyonu ekim ayında en fazla iki ay için çalışmalarına başlayacak. Bu misyonun amacı, güven tesis etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkı sunmaktır” denildi.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıdıkları Birleşmiş Milletler Şartı ve Alma Ata 1991 Deklarasyonuna bağlılıklarını teyit ettiler. Ermenistan ve Azerbaycan, sınır boyunca işbirliği yapmayı ve AB sivil misyonunun kurulmasını kolaylaştırmayı kabul eder. Misyonun amacı güven tesis etmek ve raporları aracılığıyla sınır komisyonlarına katkıda bulunmaktır” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve Azerbaycan, 44 gün süren Karabağ savaşının ardından defalarca sınır çatışması yaşamış ve bu çatışmalarda her iki taraftan onlarca asker hayatını kaybetmişti.

Euronews